Sunyer: «No hi ha Temporada Alta 2018 assegurat»

«No hi ha Temporada Alta 2018 assegurat». Amb aquesta contundència es va explicar ahir Salvador Sunyer, director d´un festival que dona feina a 1.393 persones.

Bitò Produccions, l´empresa que produeix el festival, tenia fins ara subvencions que no tributaven IVA, com passa a tot el sector cultural. Així ha sigut en els 25 anys de vida del festival. Fins i tot, una exhaustiva inspecció fiscal feta fa un any va concloure que «tot està bé».

Darrerament, però, el festival més important de Girona, com ha passat al Museu Nacional d´Art de Catalunya, al Teatre Lliure i a moltes altres institucions culturals, han rebut del Govern espanyol un comunicat que exposa que, a partir d´ara, «s´interpretarà la llei de diferent manera» i caldrà que les subvencions tributin IVA.

Sunyer va argumentar ahir que si aquesta nova interpretació de la llei es fes efectiva a partir de l´1 de gener, es farien els comptes adaptats i, malgrat disposar de menys pressupost, el festival continuaria.

El problema és que el ministeri d´Hisenda de Cristóbal Montoro reclama retroactivament l´IVA de les subvencions rebudes els ­darrers 4 anys: 1,4 milions.

Bitò Produccions no pot fer front a aquesta quantitat. No té els diners. No obstant, hi ha alguna possibilitat de solució.

Sunyer va assegurar que «tots els advocats ens asseguren que guanyarem», referint-se a al recurs que tant Temporada Alta com les altres institucions culturals afectades han presentat.

Resulta però que per poder presentar recurs cal primer pagar els 1,4 milions o bé presentar l´aval corresponent abans del 5 de gener, fet que Bitò tampoc pot assumir. Com la resta d´afectats, Temporada Alta demanarà aquesta setmana al jutjat l´exempció de l´aval, i d´aquesta gestió penja ara mateix el festival de teatre.

«Si el tribunal ens concedeix l´exempció de l´aval, podrem continuar, sinó, no hi ha alternativa i no podrem continuar», va sentenciar Sunyer.

«Batallarem i batallarem, i penso que ens en sortirem, però no està garantit», va dir el director del festival, que va admetre que podria trobar-se l´any vinent amb un festival reduït a només quatre espectacles, com va ser el del 1992, la primera edició.

D´altra banda, Sunyer va dir que la situació política no ha afectat el nombre d'espectadors però sí que ha fet perillar una trentena de funcions. A més, algunes companyies van demanar als organitzadors què estava passant al país.