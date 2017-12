Raphael omple l'Auditori de Girona amb «Loco por cantar»

El cantant Raphael va presentar ahir el seu nou espectacle musical Loco por cantar per primera vegada a Girona, a la Sala Montsalvatge de l´Auditori. Durant la seva actuació va interpretar alguns temes del seu últim àlbum discogràfic, 'Infinitos bailes', i no va oblidar tampoc els seus grans èxits. El pròxim dia 28, el tour de Raphael passarà pel Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant va preocupar els seus seguidors a principis de desembre en suspendre un concert a Gran Canària una hora abans de l´espectacle per problemes de salut, però ha retornat en plena forma.