El tribut a Beyoncé del Harlem Gospel Choir, a Barcelona

El reconegut Harlem Gospel Choir aterrarà a Barcelona amb el seu nou espectacle, un tribut a Beyoncé, que combina temes de la cantant nord-americana amb clàssics de la música espiritual afroamericana.

El Harlem Gospel Choir fa anys que travessa fronteres físiques i musicals. Aquest cor desafia els límits del gospel i el treu de les esglésies evangèliques de Nova York, Nova Jersey i Conneticut per portar-lo als grans escenaris, on segueix esgotant entrades i atraient no només els creients. «El gospel et fa somriure, creguis en Déu o no», afirma el tenor del grup Julien Summers.

El cor transgredeix els límits del gospel també en el contingut dels seus espectacles a través de tributs com el que ara dediquen a Beyoncé, adaptant algunes de les seves cançons més «inspiradores», segons Summers, com Halo o Listen. L'any passat, la formació va retre homenatge a una altra estrella, Adele, i en el passat ho ha fet amb altres artistes com Stevie Wonder, Whitney Houston o Michael Jackson.

La formació actuarà dimarts que ve a la sala BARTS, en el marc del Festival Internacional de Jazz de Barcelona.