CaixaForum Girona proposa música, màgia i cinema per al Nadal

CaixaForum Girona ha anunciat una programació especial per a les festes nadalenques, adreçada sobretot a un públic familiar, i que tindrà espectacles com el de Pum-sum-kà!, en el qual els utensilis quotidians cobren vida per fer possible una inesperada funció musical. Aquest espectacle tindrà lloc a l'auditori de l'Espai Caixa, de la plaça Poeta Marquina (28 de desembre, 17.30 h). La programació, que s'allargarà fins el 4 de gener, es completa amb música, màgia i cinema.

La instal·lació Quiric convida als petits a acostar-se a l'art, mentre que amb Mans llums i ombres els més menuts descobriran l'il·lusionisme i les ombres xineses. Aquest taller tindrà lloc el dimecres 27 i divendres 29 de desembre, i el dimecres 3 de gener.

El cicle dedicat al Cinema i les emocions recorrerà la infància i les seves maneres de viure-la i entendre-la gràcies a un mediador.