Els espectacles «Adossats», «Pluja» i «Mala broma» arribaran al Teatre de Bescanó

El Teatre de Bescanó tindrà a la nova temporada espectacles com Pluja, de Guillem Albà i Clara Peya, que va rebre el premi Innovació a la Fira de Titelles de Lleida i va quedar finalista als premis Max 2017 (27 de gener); Adossats, una producció del Teatre Romea escrita per Ramon Madaula i dirigida per Jordi Casanovas amb el propi Ramon Madaula entre els actors i Jordi Bosch, Carles Canut, Victòria Pagès, Marieta Sánchez i Guillem Balart (28 d'abril), o Mala Broma, una comèdia negra de Jordi Casanovas dirigida per Marc Angelet, i amb Anna Sahun, Ernest Villegas i Óscar Muñoz (24 de març).

La programació, que inclou 14 espectacles de teatre, música i circ, també oferirà La Calavera de Connemara, de Martin McDonagh, dirigida per Iván Morales i amb Pol López (10 de febrer) i, en l'apartat musical, actuacions com les d'Obeses (22 d'abril) o Blaumut (18 de febrer), que presentarà el seu tercer disc, Equilibri.

La nova programació arrencarà el 14 de gener amb Los Mustangs. El 4 de febrer es podrà veure l'espectacle infantil Encantades de la Cia PocaCosa Teatre.

El Teatre de Bescanó acull companyies gironines, amb l'anomenat km-0, i en aquesta ocasió es podrà veure l'espectacle de Marcel Tomàs i la Cia Cascai Teatre El Comediant (24 de febrer). El 4 de març arribarà l'espectacle musical de Dani Cherta El vestit pop de l'emperador; l'obra de teatre musical Cabareta, del Festival Grec de Barcelona, es presentarà el 10 de març i el Black Music Festival presentarà el trio musical WOM.

El Teatre de Bescanó té un espai per al teatre amateur, i així s'ha programat l'obra El Testimoni, del teatre Centre d'Arbúcies (7 d'abril).

A més, la nova programació té circ amb l'espectacle Des-hábitat, de Vaiven Circo, que va ser premi nacional de circ 2016, (15 d'abril).

El teatre ha ofer un total de 640 entrades corresponents a vuit actuacions amb descomptes del 40 i el 30 per cent. El director del teatre, Quim Marcé, ha assegurat que la campanya «Qui no corre... vola!» ha tingut un gran èxit.