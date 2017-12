«La Calavera de Connemara» i «Paraules encadenades» passaran pel Teatre de Salt

La programació del Teatre de Salt pel primer semestre del 2018 presenta, sota l'epígraf Els grans noms de l'escena a prop teu, 9 espectacles amb cares conegudes de l'escena com La Calavera de Connemara (3 de febrer), obra dirigida per Iván Morales, protagonitzada per Pol López, Oriol Pla, Marta Millà i Xavi Sáez. Es tracta d'una comèdia negra escrita per l'irlandés Martin McDonagh, l'únic dramaturg contemporani que ha tingut quatre obres professionals a la cartellera londinenca.

El primer text d'èxit de Jordi Galceran, Paraules encadenades (10 de febrer), dirigit per Sergi Belbel, torna als escenaris després de dues dècades de la seva estrena a Barcelona. Ara, Mima Riera i David Bagés interpreten aquest thriller sobre un pervers assassí en sèrie i la seva propera víctima.

Nadia (17 de març) és una obra de teatre documental i polític protagonitzada per personatges reals. En aquest cas, Nadia Ghulam explica la seva història de supervivència a l'Afganistan.

Una altra de les apostes del Teatre de Salt és Dinamita La Sarsuela (7 d'abril), de Le Croupier, que segueix la fórmula del teatre musical per reivindicar la riquesa de la Sarsuela Catalana.

Lluís Soler interpretarà un dels poemes més populars de la literatura catalana: El comte Arnau (21 d'abril), de Josep M. de Sagarra.

Les noies de Mossbank Road (3 de maig) s'ha estrenat recentment a la cartellera barcelonina i promet ser un dels grans èxits de la temporada. Dirigida per Sílvia Munt i interpretada per Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat, relata la història d'una amistat.

Completa la programació un muntatge molt especial del clàssic de Shakespeare Othelo (11 de maig), i dues propostes familiars: L'Orquestra de Cambra de l'Empordà amb el seu Desconcerto (2 de març) i l'espectacle Rhümia (24 de març, Gran Premi BBVA al Millor Espectacle de Circ dels Premis Zirkòlica 2016.

El Teatre de Salt a més recupera la seva programació per als més petits amb la Superbleda (25 de febrer) i Momo (15 d'abril).

Completen la programació l'habitual proposta nadalenca Els Pastorets (23, 25 i 26 de desembre), un Concert Solidari (24 de febrer) del Cor Gospel Girona i La Sireneta (19, 20, 26 i 27 de maig) a càrrec de la Coral Rossinyol i Alimara.