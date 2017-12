Els Amics de les Arts posaran música al Festival d'humor Festimams a Santa Coloma

Els Amics de les Arts incorporaran la música a la segona edició del Festival Festimams, que traslladarà la seva seu l'any vinent d'Arbúcies a Santa Coloma de Farners, segons va informar ahir en la roda de premsa de presentació un dels seus responsables, Rafael Faixedas.

Faixedas va explicar que la cita manté la seva aposta per «un maridatge d'humor i gastronomia», però que s'incorpora aquesta línia musical sense renunciar als dos grans eixos.

«De fet, Els Amics de les Arts oferiran una xerrada per donar a conèixer qui són, els seus orígens, com es van conèixer i anècdotes que tenen per explicar, tot amb el punt divertit que encaixa en aquest festival, però també interpretaran unes quantes cançons en versió acústica», va detallar l'organitzador.

En total, el Festimams comptarà amb sis actuacions, entre les que hi ha també les del propi Faixedas en el seu habitual duo humorístic amb Carles Xuriguera al costat d'Albert Om, Pep Plaza, Toni Albà, Els Òscars i el Peyu.

Xuriguera i Faixedas, amb Albert Hom, inauguraran el festival el dissabte 3 de febrer, per donar pas una setmana després, el 9 de febrer, a Els Amics de les Arts.

El següent sopar-espectacle serà amb Pep Plaça i els seus mil personatges, entre els quals no hi faltaran Sabina, Serrat o Tomeu Penya, el 24 de febrer. El festival seguirà amb Toni Albè, que es presentarà vestit de rei d'Espanya, el 3 de març, mentre que el divendres 23 del mateix mes, els protagonistes seran els Òscar (Òscar Dalmau i Òscar Andreu), que no oblidaran sota el braç els seus guions del programa de ràdio.

Finalment, en Peyu tancarà el festival el 29 de març amb el darrer sopar-espectacle.

El festival, que va reunir l'any passat sis-centes persones, espera arribar al miler el 2018 amb el canvi de seu del restaurant Mams d'Arbúcies a l'espai Lotus Blau del Balneari Termes Orion a Santa Coloma de Farners per ampliar aforament.

El Festimams, que compta amb el suport del celler El Xitxarel·lo del Penedès, tindrà lloc al llarg dels pròxims febrer i març amb una combinació de sopars i espectacle que, en el cas dels Amics de les Arts i dels Òscars, buscaran un format més íntim denominat Una nit amb...

El preu únic de l'entrada ha quedat fixat en 50 euros en tots els casos i sempre inclou l'àpat i l'espectacle. Segons Faixedas, en la primera edició, a Arbúcies, hi havia entre el públic una considerable presència d'osonencs, fet que esperen que es mantingui en aquesta segona edició a Santa Coloma de Farners.

El xef Raül Cuadras promet productes de temporada per acompanyar el bon humor.