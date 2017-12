«Buenismo», «postureo» i «posverdad» entren al diccionari en línia de la RAE

«Buenismo», «postureo», «posverdad» i aporofobia són algunes de les noves paraules incloses des d'ahir en el Diccionario en red de la Real Acadèmia Espanyola (RAE), va anunciar el director de la institució, Darío Villanueva, i la directora del text, Paz Battaner.

El Diccionari ha incorporat des d'ahir 3.345 modificacions entre noves paraules (addicions d'articles), definicions (addicions d'accepcions), matisacions en les definicions (esmenes d'accepció de forma complexa) i supressions de vocables que ja no s'utilitzen.

Entre aquests canvis hi ha també la matisació que «sexo débil» es tracta d'una expressió «despectiva o discriminatòria», com la Real Acadèmia ja va anunciar que faria el passat mes de març.

Així, quan es consulti des d'ara en la versió digital del diccionari el vocable «sexo», es comprovarà que la definició de «sexe débil» com a «conjunt de les dones» i la de «sexo fuerte» com a «conjunt dels homes» tenen una intenció despectiva o discriminatòria en el primer cas i irònica en el segon.

En el Diccionari, que incorpora termes com vallenato, s'ha revisat la denominació d'«oficis», que només tenien gènere masculí, com ara «jueza», que es recollia fins ara com a «dona de jutge», o «ambajadora», com a «dona d'ambaixador».

El director de la RAE va remarcar que «mai» faran un Diccionari «políticament correcte», ja que seria «destruir-ho», però va explicar que estan treballant per tal que sigui el «més igualitari».

En el Diccionari de la Llengua Espanyola (DLE) es poden trobar «cliquear» o «cliqueo», com a acció en informàtica. Una paraula que la RAE prefereix davant de «pinchar»: «Tenim les dues, però la RAE prefereix cliquear», diu.