Premi Zirkòlika al millor espectacle a la pallassa Pepa Plana

La pallassa Pepa Plana va guanyar aquest dimecres el premi al millor espectacle de Carpa o Sala per Paradís Pintat i Emiliano Sánchez Alessi va obtenir el premi al millor número de circ pels seus malabars horitzontals.

També es van endur un Premi Zirkòlika Circ Pistolet per Quan no tocàvem de peus a terra (millor espectacle de carrer), Andreu Casadellà (millor artista emergent), l'espectacle Fang de Quim Girón (premi especial), Todozancos per Bangaluru (premi de votació popular) i l'escola Satimbanqui de Vilanova i la Geltrú (millor iniciativa per a la projecció del circ).

L'espectacle El Dékoncert, de la companyia Solfasirc, va guanyar el IV Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ que concedeix la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX.

La companyia rebrà 20.000 euros per quatre actuacions durant el 2018.

Pepa Plana va estrenar Paradís Pintat durant el Festival Grec 2016, amb direcció de Ferruccio Cainero. L'obra aborda el drama de les migracions i és una crida a no quedar-se quiet davant de cap injustícia. Una àngel (Pepa Plana) s'escapa d'una pintura i descobreix que el món no és com se l'havia imaginat.

El jurat ha valorat «el control del ritme de l'artista, la posada en escena de l'espectacle, el gran talent de la pallassa dalt de l'escenari i un treball compromès socialment que sacseja consciències i ofereix imatges colpidores».

El Dékoncert, ha estat elogiada pel jurat per «la incansable cerca d'un llenguatge que fusiona de manera sorprenent els malabars amb la música».