Carles Bros fa punta al llapis al Museu de l'Empordà amb escultures i pintures

La casualitat ha volgut que una exposició que fa una crida a iniciar projectes, a afirmar-se i tirar endavant, sigui el bateig d'Eduard Bech en un acte inaugural al Museu de l'Empordà. Bech va ser nomenat nou director fa escassament un mes.

L'artista empordanès Carles Bros, conegut pels peixos que va pintar al dic de formigó que protegeix dels temporals el port de Llança, va inaugurar ahir al Museu de l'Empordà de Figueres l'exposició Fes punta al llapis, nascuda de la necessitat d'«engegar noves idees».

La mostra presenta, d'una banda, una vintena d'escultures fetes amb planxa metàl·lica (hi ha peces de quasi dos metres d'alçada) i, de l'altra, una vintena de pintures i dibuixos que toquen el mateix tema i són fills del mateix procés creatiu.

L'artista s'ha inspirat en les formes capricioses de les restes de fusta i grafit que escup la maquineta de fer punta quan hi posem el llapis i el fem rodar. La planxa, treballada al propi taller de l'artista a Llançà, ha donat com a fruit fins i tot un llapis de grans dimensions, que és la peça escollida com a icona per difondre la mostra.

Eduard Bech va remarcar en declaracions al Diari de Girona que li fa una il·lusió especial aquesta exposició perquè estimula a iniciar nous projectes, i justament això és que ell està fent com a nou director del museu figuerenc, i també perquè Carles Bros «és un dels artistes internacionals que hi ha ara mateix a l'Empordà». Bech va recordar que Bros ha fet nombroses exposicions arreu del món i que en aquests moments n'està preparant una a Pequín, la capital xinesa.

Bros manifesta «de manera transversal» la importància del grafit, de l'escriptura, de l'acció, per a ell gairebé sagrada, d'agafar i fer punta al llapis.

L'exposició es complementa amb activitats com la familiar Fes punta al teu llapis, que té per objectiu crear una gran Auca de Nadal entre tots els participants, que podran deixar volar la imaginació i jugar amb les formes dels encenalls obtinguts després de fer punta al llapis. Això serà els dies 23 i 30 de desembre, i 3, 14 i 28 de gener. També hi haurà visites comentades a càrrec del propi artista.