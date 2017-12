Quim Salvi prendrà possessió de rector a porta tancada i ajorna la festa institucional

Quim Salvi, que va ser proclamat nou rector de la UdG en substitució de Sergi Bonet després de les eleccions dels passats 29 i 30 de novembre, prendrà possessió del càrrec en un acte a porta tancada que se celebrarà el proper dia 27 al Consell Social de la UdG.

Aquesta és la solució adoptada pel nou equip de govern de la institució universitària, per «començar a treballar sense més dilació», ha declarat Salvi, que va ser oficialment nomenat pel Consell de Ministres ahir divendres, acte que publicarà el dia 26 el BOE. Salvi és el primer rector de la UdG que no és nomenat pel conseller de Cultura. Efectes de l'aplicació de l'article 155.

En aquest acte a porta tancada hi participaran tant l'equip sortint, encapçalat per Sergi Bonet amb tots els seus vicerectors, com l'equip entrant, que tindrà al capdavant Quim Salvi, també amb els vicerectors, que no han experimentat canvis respecte dels anunciats durant la campanya electoral.

El nou equip de govern de la UdG vol celebrar una festa institucional d'investidura que, com s'ha fet sempre, a més de les autoritats locals tingui la participació del conseller d'Universitats. Però per dur a terme això cal primer que el nou Parlament de Catalunya sorgit de les eleccions del 21 de desembre investeixi un President i, aquest, nomeni el seu govern.

D'aquesta manera, la data de la festa institucional no es pot saber en aquests moments.

Salvi va assegurar ahir que ell i el seu equip fa dies que treballa en el traspàs de poders i que té «moltes ganes de posar-se a treballar en l'aplicació del programa i les mesures» anunciades.