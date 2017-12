Froilán pateix un robatori a la sortida d'un bingo de Madrid

Froilán, el fill de la Infanta Elena, sofreix una particular persecució mediàtica des que va complir la majoria d´edat i sol ser perseguit allà on va, cobrant rellevància totes aquelles coses que li succeeixen. Una de les seves últimes aficions és anar al bingo i, precisament aquí va ser on el jove va patir un contratemps que li ha retornat tot el protagonisme. El fill de la infanta va ser víctima d´un robatori en sortir d´aquest local, segons informa LOC en exclusiva, que assegura que el jove portava un sobre amb una quantitat important de diners. La sort per a ell va ser que finalment agents de la policia van poder detenir el lladre poc després, que va haver de prestar declaració en el mateix local. El mitjà apunta que la quantitat robada seria considerable, per la qual cosa s´han disparat totes les alarmes sobre la nova afició de Froilán i les especulacions sobre els diners que es pot arribar a jugar. Els fets van succeir, a més, en un dels locals de moda de la capital, freqüentat en moltes ocasions per alguns jugadors del Reial Madrid, ja que es troba prop del Santiago Bernabéu.

L´incident arriba en un moment en el qual el jove està, de nou, en l´ull de l´huracà després d´acabar-se la seva relació amb Mar Torres, per la qual cosa els moviments de Froilán són especialment seguits a la recerca d´una possible acompanyant o amiga dins del seu cercle més íntim.