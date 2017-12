Gastronomia, festes, cultura i viatges, els plans predilectes per al Nadal

El descobriment de noves ofertes gastronòmiques, les animades festes de Cap d´Any, l´assistència a espectacles i esdeveniments culturals o les escapades fora de les ciutats, ja sigui travessant fronteres i mars o en entorns naturals, figuren entre els plans preferits dels catalans per passar les festes nadalenques. L´element central de les festes és sempre la gastronomia i per a les dates més assenyalades es poden trobar menús especials en la majoria de restaurants de Barcelona, com la proposta de cuina d´avantguarda de Carme Ruscalleda al Mandarín Oriental o el paquet de sopar i espectacle «hivernal» de l´Hotel W.

Seguint les noves tendències, cada vegada més establiments ofereixen dietes alternatives als a vegades pesats menjars nadalencs, com Biocenter, un dels restaurants vegetarians i vegans més antics de Barcelona, que celebra tant Nadal com Cap d´Any amb sopars lliures de carn.

Una altra possibilitat l´ofereixen les propostes culinàries originàries d´altres països, com la cuina de fusió japonesa-peruana nikkei, que ofereixen restaurants com l´Ají, al Casino de Barcelona, o la cevitxeria Yakumanka, l´últim projecte del reconegut xef peruà Gastón Acurio a la ciutat comtal, obert recentment. L´última nit de l´any és, potser, la menys familiar i la més animada, amb grans festes, tant a l´aire lliure com en espais tancats, entre les que destaca el ja tradicional espectacle de pirotècnia, música, llum i aigua de l´avinguda de la Reina Maria Cristina de Montjuïc, que aquest any té com a tema central el raïm i el pas del temps.

Per acomiadar el 2017, molts joves i estudiants universitaris opten per la tradicional festa del Poble Espanyol de Barcelona, que aquest any celebra la 27a edició amb música, copes i banda sonora dels anys 70, 80 i 90. Les sales més destacades de la ciutat es vesteixen de gala per a l´ocasió, amb sessions especials que cobreixen tots els estils de música, amb preus per a totes les butxaques, majoritàriament entre els 25 i els 70 euros. La Sala Apolo, per exemple, explota els seus millors DJ en la New Years Eve del Nitsa Club, mentre que Razzmatazz es convertirà en el club més gran d´Europa per unes hores, obrint les seves cinc sales de forma simultània, i el Sidecar Factory Club repassarà les novetats del panorama musical indie-rock del 2017.

També algunes entitats i espais alternatius organitzen celebracions per acomiadar l´any, com la que proposa l´Assemblea del Barri de Sants al Centre Cívic Cotxeres de Sants. Mentre alguns opten per celebrar la nit del 31 de desembre movent-se al ritme de la música, altres marxen a la recerca de la tranquil·litat de les zones rurals, lluny de l´enrenou i del soroll de les ciutats.

Les persones que escullen aquesta opció solen ser previsores, de manera que les reserves comencen a l´agost i al novembre arriben al seu zenit, per la qual cosa a aquestes alçades ja no queda pràcticament cap casa rural disponible per passar les festes i l´última nit de l´any.