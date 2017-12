Meritxell Margarit presenta «El meu millor no amic» a la Fundació Coromina

Nombrós públic, infantil en la seva majoria, va disfrutar ahir amb la presentació del conte El meu millor no amic a l'espai Eat Art de la Fundació Lluis Coromina de Banyoles. La presentacio va anar a ­càrrec de l´autora, Meritxell Margarit. El llibre conté així mateix il·lustracions de Marc Currià.

El meu millor no amic és el primer volum d´una col·lecció de contes basada en la pel·lícula documental El viatge de l´Unai. En aquesta col·lecció hi haurà 7 volums, cada un d´ells dedicat a un dels animals que surten a la pel·lícula: el cocodril marí, el calau bicorne, el llop ibèric, el bisó americà, el puma, el pingüí rei/papua i l´elefant del desert. Cada conte ens situa en l´hàbitat natural de l´animal en qüestió i ens presenta les característiques i els costums de l´espècie, així com els perills que l´amenacen.

Meritxell Margarit, que actualment viu a Banyoles, va fer la volta al món amb tota la família buscant animals amenaçats. Dels viatges, en van sortir una sèrie d´històries fantàstiques que reflecteixen part de les seves aventures amb la seva parella i els seus dos fills.