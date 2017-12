Els Premis Cugat reconeixen el músic gironí

El Festival de Cinema de Girona celebra els primers Premis Cugat, un merescut homenatge a Xavier Gironí (1900-1990) l'«il·lustre músic gironí que va esdevenir una celebritat a Hollywood.

Per reconèixer la figura de Cugat, es lliuraran premis relacionats amb el cinema i les bandes sonores originals (BSO en un acte que tindrà lloc al Nou Platea Girona el dissabte 30 a les 22.30 hores).

Els Premis neixen per reconèixer el talent de Xavier Cugat en el context del Festival de cinema de Girona, per celebrar l'èxit dels premiats, atorgar nous reconeixments que no es varen recollir i concedir-ne de nous.



Entre els grans talents

Xavier Cugat va néixer a Girona, però la seva família va emigrar a Cuba quan era un nen i d'adolescent es va instal·lar als Estats Units. Va canviar la música clàssica pels ritmes llatins i es va convertir, amb només 14 anys, en el primer violinista de l'Orquestra Nacional de Cuba. Cugat va estar relacionat amb grans talents com Abbe Lane, Woody Allen, Tonny Bennett, Nina Simone, la Nina. Va orquestrar a les millors estrelles de Hollywood. La seva Gran Orquestra ès considerada la més important després de Glenn Miller; la segueix Pérez Prado, Ray Conniff, Mantoviani, Pappeti i Goodman.

A diferència de les altres orquestres, Cugat destacava el cantant, donant-li el protagonisme de l'espectacle i convertint-lo en una estrella. Mentre que Miller, Prado i Conniff posaven el pes de la melodia a un conjunt de violins, trompetes o altre grup d'instruments prenent el rol de la veu humana. També cors, però el director sempre era l'estrella. En aquest sentit Cugat va ser molt generós amb el nou talent.

Cugat també era dibuixant i home de negocis, però el que va passar a l'imaginari col·lectiu va ser la seva faceta més frívola: es va casar cinc vegades, sempre s'envoltava de dones imponents i gaudia a prop de chiuahues.