La UdG posposa la presa de possessió del nou rector fins que el BOE en publiqui el nomenament

La Universitat de Girona (UdG) ha decidit posposar la presa de possessió de Quim Salvi com a nou rector. Tot i que el Consell de Ministres del passat divendres ja el va nomenar formalment, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) encara no ha publicat l'acord. Per això, la UdG ha decidit posposar el nomenament fins que aparegui al diari oficial. La universitat tenia previst fer un acte formal a porta tancada aquest mateix dimecres per fer el traspàs de poders amb l'actual rector, Sergi Bonet. El propòsit era fer el relleu de manera formal i esperar a fer una celebració institucional un cop prengués possessió el nou Govern català. El nomenament de Salvi és el primer d'un rector de la UdG que ha hagut de passar pel Consell de Ministres a causa de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola. La previsió inicial del calendari d'eleccions que feia la universitat era que el nou rector prengués possessió l'11 de desembre..