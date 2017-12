Carla Simón: «És un orgull que tothom que ha treballat a la pel·lícula tingui un reconeixement»

"Estem súper contents i em fa tanta il·lusió que es nomini a tothom, però sobretot a les parts més tècniques, de maquillatge, de vestuari, art, la música que l'ha fet el meu germà, fotografia i muntatge". Amb aquestes paraules ha reaccionat Carla Simón, directora d''Estiu 1993' per les 14 nominacions que ha tingut a la X edició dels Premis Gaudí. Simón ha assegurat que és "un orgull molt gran com a director que tot la gent que ha treballat a la pel·lícula tingui aquest reconeixement". Entre les nominacions a part de les rebudes als apartats més tècnics, ha reconegut, en declaracions a l'ACN, que li fa molta il·lusió la que ha rebut Laia Artigas com a millor actriu. "Hi ha molts llocs on els nens no poden estar nominats com als Goya. Entenc per què no poden estar-ho, però és un sentiment contradictori i m'alegra molt que es reconegui la seva feina".

'Estiu 1993' ha estat nominada a millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor protagonista per Laia Artigas, millor direcció de producció, millor direcció artística, millor actriu secundària per Bruna Cusí, millor actor secundari per David Verdaguer, millor muntatge, millor música original, millor fotografia, millor vestuari, millor so i millor maquillatge i perruqueria.

Simón ha dit que els reconeixements, les nominacions i els guardons a 'Estiu 1993' han estat una "sorpresa rere una altra. No ens esperàvem arribar tan lluny i cada vegada és menys sorpresa, però ho has de celebrar igual perquè no saps quan tornarà a passar una cosa així amb una pel·lícula. Ha estat un any molt intens de celebració", ha afegit.

Preguntada per què creu que ha arribat i ha tocat a tanta gent, ha considerat que "les responsables més grans són les nenes que tenen un magnetisme que fa que la fent vulgui seguir mirant la pel·lícula". També ha citat els temes que toca 'Estiu 1993' com la infància, la família i la necessitat de l'amor familiar. "Són temes que tothom s'hi pot sentir identificat".