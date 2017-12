El nou L'Empordanet a Escena portarà deu espectacles familiars a deu poblacions

Una nova programació d'espectacles familiars portarà el bon humor a deu petites viles, gràcies a una iniciativa de l'actor i productor teatral Pep Vila, conegut pels Cursos d'Imbecil·litat que imparteix, i que ha trobat l'acollida del Consell Comarcal del Baix Empordà.

La programació començarà el 14 de gener amb Trípula, obra de Farrés Brothers, que proposa un viatge a un món desconegut sense moure's de lloc, i que es veurà al Pavelló Municipal Pepi Palomeras de Verges, vila on ahir va tenir lloc la presentació del nou programa.

El 18 de febrer, Menú cabaret, espectacle de Sola & Tully, portarà destresa, humor i poesia al Teatre de Rupià, i Marcel Gros proposarà un viatge cap a la imaginació el 4 de març al Local Polivalent de Parlavà amb els seus Contes Amagats.

I així fins a deu espectacles diferents en deu poblacions diferents de l'Empordanet, tal com es va explicar ahir a la sala de plens de l'Ajuntament de Verges, on va tenir lloc la presentació del Programa de Teatre Familiar Il·lusiona't, amb la presència de representants dels ajuntaments participants del projecte.

A l'acte també hi va assistir el conseller comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, Jaume Fontdevila, i va ser presentat per l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater.

El programa vol compartir la ficció entre «pares i fills, avis i nets, donant sobretot protagonisme als més joves, oferint un espai i temps per a la il·lusió i una oportunitat per gaudir del teatre i les arts escèniques en general», van comentar els organitzadors.

Pep Vila, que té un espai de tallers, cursos i producció d'espectacles teatrals a la localitat de Tor, va explicar en declaracions a aquest diari que la intenció és «convertir aquesta proposta en estable» i buscar més endavant la manera de crear «un festivalet d'estiu».

En la roda de premsa, Sabater va aplaudir la iniciativa «perquè fa arribar les arts escèniques al major nombre possible de vilatans, fent una aposta per la qualitat, la diversitat i la creació de públics». A la vegada, va agrair als ajuntaments de l'entorn i al Consell Comarcal del Baix Empordà l'aposta decidida per la promoció cultural «ja que la cultura ens fa persones lliures, ens fa créixer, ens diverteix, ens fa ser poble i ens fa compartir».



Col·laboració entre pobles

El conseller comarcal Fontdevila va subratllar la importància que té la col·laboració entre els pobles per tirar endavant projectes. «Aquest és una proposta fruit de l'entesa entre un munt de pobles petits que han imaginat com fer realitat allò que no tenen a l'abast».

El programa compta amb el suport de la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

Completen la programació Soc un pallasso, de Claret Clown (Jafre, 18 de març); Kumulunimbu, d'Ortiga Teatre (Ultramort, 8 d'abril); Pianissimo Circus, de Cirquet Confetti (Bellcaire d'Empordà, 22 d'abril); El domador de puces, de Fèlix Brunet (Colomers, 6 de maig); A taula!, de Peus de Porc (La Tallada d'Empordà, 13 de maig); La rateta que..., de Cia. B (Foixà, 27 de maig), i Operació A. V.I., de Farrés Brothers (Garrigoles, 10 de juny).