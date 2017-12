Salvi no pren possessió de rector de la UdG perquè no surt al BOE

Quim Salvi, nou retor de la UdG després de guanyar les eleccions de finals de novembre, no va poder prendre possessió ahir del càrec, tal com estava previst, perquè el seu nomenament no ha sortit encara publicat al BOE.

Salvi és el primer rector de la UdG no nomenat pel conseller de Cultura. Per l'aplicació de l'article 155, el seu nomenament el va fer el Consell de Ministres de divendres passat, i es calculava que la publicació al BOE seria immediata, però no ha estat així.

Per raons legals, el nomenament no es pot fer fins la publicació al BOE. La UdG va organitzar per ahir, dia 27, un traspàs de poders de l'equip sortint de Sergi Bonet a l'equip entrant de Quim Salvi, acte que s'havia de fer al Consell Social a porta tancada, per dur a terme més endavant la festa institucional amb el conseller de Cultura del nou Govern català.