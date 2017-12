L'In-Somni confirma Eli Paperboy Reed, Marky Ramone i Zoo

El festival In-Somni de Girona ha donat a conèixer els primers noms confirmats de la seva quinzena edició. L'esdeveniment es farà del 7 al 10 de juny i comptarà amb noms coneguts com el nord-americà Eli Paperboy Reed, que presentarà nou àlbum, Eli & The True Lovers, on continua apostant per la barreja de música soul, pop i r&b.

També des dels Estats Units arribarà a Girona el grup Marky Ramone, tota una icona del punk. Marky Ramone va ser el bateria que va substituir a Tommy Ramone al grup The Ramones el 1978.

Dos noms confirmats més són grups francesos: des de la Catalunya Nord actuaran Hellolisa i des de Besiers vindrà la banda Goualamas'k.

Les primeres confirmacions de l'In-somni les tanquen els valencians Zoo (amb el seu segon disc, Raval) i la catalana Joana Serrat (que també presentarà nou treball, Dripping Springs). El festival posa a la venda 150 abonaments a 25 euros en oferta de llançament.

El festival In-Somni va néixer el 2004 recollint l'essència d'un altre certamen, So Actual. Els primers anys la proposta es va fer itinerant entre les quatre capitals de demarcació catalanes fins al 2011, quan es va arrelar a Girona. L'objectiu era eixamplar la mirada de les propostes musicals cap a l'escena independent.

L'esdeveniment celebra quinze anys amb quatre sessions de concerts que es faran a cavall de Girona i Salt (Gironès) entre el 8 i l'11 de juny. Queden encara noms per conèixer.