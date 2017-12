Salvi pren possessió de rector de la UdG després que el BOE en publiqui el nomenament

El catedràtic Quim Salvi ha pres possessió aquest divendres com a nou rector de la Universitat de Girona (UdG), un cop el BOE ha publicat l'acord del Consell de Ministres que en va aprovar el nomenament. L'acte s'ha fet a porta tancada i tres setmanes més tard del què preveia el calendari electoral, perquè l'aplicació del 155 i la intervenció de la Generalitat ha alentit el procés. A més de Salvi, durant l'acte d'aquest divendres també ha pres possessió tot l'equip de direcció que l'acompanyarà durant aquest mandat. De moment, l'acte institucional encara no té data, perquè se celebrarà quan el nou Govern de la Generalitat hagi nomenat un representant d'Universitats. Quim Salvi és el cinquè rector que té la UdG en els seus 25 anys d'història.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) han publicat aquest divendres el nomenament de Quim Salvi com a rector de la UdG. Aquest formalisme és el que esperava la universitat per fer oficial el relleu al capdavant del rectorat, que ha arribat tres setmanes més tard del què preveia el calendari electoral (ja que s'havia fixat inicialment per a l'11 de desembre).

La intervenció de la Generalitat i l'aplicació del 155 ha alentit aquest tràmit, ja que el Consell de Ministre va aprovar el nomenament de Salvi divendres passat i, fins avui, no s'ha publicat al BOE. L'acte de possessió, que ha tingut lloc a la Sala de Plens del Consell Social, s'ha fet a porta tancada. L'institucional, de fet, encara no té data, perquè la previsió del nou equip de rectorat passar per celebrar el relleu quan el Govern hagi nomenat un representant d'Universitats.

A banda del nou rector, aquest divendres també han pres possessió la resta de membres del seu equip. En concret, els nous vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors, José Antonio Donaire; el de Docència i Planificació Acadèmica, Josep M. Serra; la vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral, Laura Vall-llosera; el vicerector de Personal, Joan Andreu Mayugo; el vicerector de Qualitat i Transparència, Pepus Daunis; la vicerectora de Recerca i Transferència, Dolors Capellà; la vicerectora de Territori i Compromís Social, Sílvia Llach, i el secretari general Jordi Pineda.



El cinquè de la UdG

Salvi és llicenciat en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i Doctor en Enginyeria Industrial per la UdG. Actualment, és catedràtic d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors i Investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica.

La seva llista, sota el nom de 'Nova UdG' es va imposar amb un 57,19% dels vots ponderats a l'equip del rector sortint, i candidat a la reelecció, Sergi Bonet. Les del 29 i 30 de novembre van ser les primeres eleccions a la UdG que es van dur a terme amb el sistema de vot electrònic.

Quim Salvi es converteix, doncs, a partir d'avui, en el cinquè rector de la UdG. Josep Maria Nadal ho va ser del 1992 al 2002. El van seguir Joan Batlle, del 2002 al 2005; Anna Maria Geli, del 2005 al 2013, i Sergi Bonet, del 2013 fins aquest 2017.