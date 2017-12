Joaquim Salvi pren possessió del càrrec de rector de la Universitat de Girona

El catedràtic d'arquitectura i tecnologia de computadors Joaquim Salvi va prendre ahir possessió del càrrec de rector de la Universitat de Girona (UdG) després que el Consell de Ministres aprovés el seu nomenament el 22 de desembre, i de la publicació d'aquest acord en el BOE núm. 316 i el DOGC núm. 7525, ambdós de 29 de desembre de 2017.

L'acte de presa de possessió, que va tenir lloc a la Sala de Plens del Consell Social de la UdG, es va formalitzar amb la presència de Jordi Pineda, secretari general; Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Consell Social; l'equip del rector Salvi i diversos membres de l'equip sortint.

En el decurs de l'acte, també van prendre possessió del càrrec els membres de l'equip de direcció que acompanya el rector, i que està format per José Antonio Donaire (vicerector de Comunicació i Relacions exteriors); Josep M. Serra (vicerector de Docència i Planificació Acadèmica); Laura Vall-llosera (vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral); Joan Andreu Mayugo (vicerector de Personal); Pepus Daunis (vicerector de Qualitat i Transparència); Dolors Capellà (vicerectora de Recerca i Transferència); Sílvia Llach (vicerectora de Territori i Compromís Social); i Jordi Pineda (secretari general).

Joaquim Salvi va rebre el 57'19% dels vots ponderats en les eleccions de 29 i 30 de novembre que, per primera vegada, es van dur a terme amb el sistema de vot electrònic. La participació es va situar en el 35'52% amb un total de 4.459 vots emesos (10 punts per sobre del 25,56% de 2013), la dada més alta des que el 2002 la Llei Orgànica d'Universitats canvia el marc en què té lloc l'elecció del rector que passa del Claustre Universitari al sufragi universal entre el conjunt de la comunitat universitària, amb ponderació de vot.

Joaquim Salvi és el cinquè rector de la UdG. Josep M. Nadal ho va ser del 1992 al 2002, el va seguir Joan Batlle, del 2002 al 2005, Anna M. Geli, del 2005 al 2013, i Sergi Bonet, del 2013 al 2017.

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i Doctor en Enginyeria Industrial -Premi Extraordinari d'Enginyeria- per la Universitat de Girona, Salvi és catedràtic d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors i Investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica, professor visitant de l'Ocean Systems Lab de la Universitat de Heriot-Watt (Regne Unit). Així mateix, és investigador principal de diversos projectes de recerca competitius i de transferència de tecnologia d'àmbit nacional i europeu en visió per computador i robòtica submarina.

La presa de possessió estava prevista per dimecres passat, però es va ajornar perquè el nomenament no havia sortit encara publicat al BOE. Salvi és el primer rector de la UdG no nomenat pel conseller de Cultura. Per l'aplicació de l'article 155, el seu nomenament el va fer el Consell de Ministres de divendres passat, i es calculava que la publicació al BOE seria immediata, però no ha estat així.

Per raons legals, el nomenament no es pot fer fins la publicació al BOE. La UdG va organitzar el dia 27 un traspàs de poders de l'equip sortint de Sergi Bonet a l'equip entrant de Quim Salvi, acte que s'havia de fer al Consell Social a porta tancada, per dur a terme més endavant la festa institucional amb el conseller de Cultura del nou Govern català, quan aquest existeixi.