Més de mil assistents a les xerrades de la Càtedra de Gastronomia

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona, tanca el 2017 havent portat a Girona set reconegudíssims i estrellats xefs: Ferran Adrià, Gastón Acurio, Joan Roca, Fina Puigdevall, Raül Balam, Marc Gascons i Paco Pérez. Els cuiners han participat en un total de sis actes en forma de Diàlegs Gastronòmics (3), ponències (2) de caire més acadèmic, i una taula rodona, que han aplegat prop d'un miler d'assistents. La direcció de la Càtedra ho considera un èxit, i aposta per mantenir el format per al 2018, quan els convidats tornaran a ser xefs de renom, però la taula rodona i el cicle de ponències es basaran en el turisme i l'arquitectura

L'any vinent la Càtedra vol donar mes importància al món del turisme i ho farà a través de les ponències, però també amb accions encarades a promocionar el turisme cultural, coincidint amb la declaració del 2018 com Any del Turisme Cultural, per l'Agència Catalana de Turisme.

També al 2018, la Càtedra obtindrà els resultats de dos projectes que s'han desenvolupat al llarg d'aquest any: entrarà en funcionament el MOOC, un curs en línia que s'ha elaborat i que gira a l'entorn de la cultura del te i el vi, i on hi ha participat Josep Roca, cambrer de vins del Celler de Can Roca; i es conclourà un estudi sobre les vinyes de Calonge-Sant Antoni, que es fa en col·laboració amb la Universidad de La Rioja.

Les activitats tenen per objectiu acostar totes les vessants de la gastronomia, la cultura i el turisme als estudiants universitaris, a la societat en general i a un públic més especialitzat. Convoca cada curs set ajuts d'un import màxim de 3.000 euros cadascun, destinats a estudis de màster de la UdG.