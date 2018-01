«Jurassic World» i «Tomb Raider», entre les estrenes del 2018

Jurassic World, Call me by your name, La forma del agua o Tomb raider són alguns dels títols més cridaners de les novetats que arribaran als cinemes espanyols durant aquest 2018. L'any arrenca amb l'estrena el 5 de gener de Molly's game, el salt a la direcció del prestigiós guionista Aaron Sorkin, que protagonitzen Jessica Chastain i Idris Elba; Wonderstruck, el nou film de Todd Haynes; el film de terror Insidious; i la comèdia espanyola Que baje Dios y lo vea, protagonitzada per Karra Elejalde, entre d'altres.

També aquest gener arribaran a les pantalles de cinema Call me by your name, la nova cinta de Luca Guadagnino; Tres anuncios a las afueras, dirigida per Martin McDonagh i protagonitzada per Frances McDormand, Woody Harrelson i Sam Rockwell; El corredor del laberinto: la cura mortal; o El instante más oscuro, un drama ambientat en els primers anys de la Segona Guerra Mundial en què Gary Oldman es transforma en Winston Churchill.

A més, també en el primer mes de l'any arriba a les pantalles Loving Vincent, sobre Van Gogh; la comèdia espanyola Thi Mai; i 120 pulsaciones por minuto, la cinta en la qual Robin Campillo narra la lluita contra la sida en els anys 90; Los archivos del Pentágono, dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada per Meryl Streep i Tom Hanks; la comèdia C'est la vie!, d'Eric Toledano i Olivier Nakache, directors de l'èxit de taquilla Intocable; o el drama The Florida project, de Sean Baker.

Al febrer s'espera l'estrena de La forma del agua, de Guillermo del Toro, nominada a set Globus d'Or; el drama Roman J. Israel, Esq., dirigida per Dan Gilroy i protagonitzada per Denzel Washington i Colin Farrell; El hilo invisible, el film de Paul Thomas Anderson que es convertirà en l'última pel·lícula de Daniel Day-Lewis; i Cincuenta sombras liberadas; la nova pel·lícula de Clint Eastwood, The 15:17 to Paris, basada en una sèrie de fets reals.

A tots aquests títols s'hi sumen la comèdia àcida The party, de Sally Potter; el drama Custodia compartida, de Xavier Legrand, i les espanyoles La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar; i la nova cinta de Santiago Segura, Sin rodeos, protagonitzada per l'actriu Maribel Verdú.



Segon semestre

Per al mes de març està prevista l'arribada de l'aventura de ciència-ficció Ready player one, de Steven Spielberg, ambientada en l'any 2045, quan el món està a punt del caos i del col·lapse; la nova versió de Tomb Raider, amb Alicia Vikander d'actriu protagonista; el drama Héroes en el infierno, de Joseph Kosinski; el relat bíblic María Magdalena, amb Rooney Mara; l'aventura èpica Alpha; el film de ciència-ficció Pacific Rim: Insurrección; o la cinta d'animació Peter Rabbit.

També aquest tercer mes de l'any s'estrenaran als cinemes El aviso, de Daniel Calparsoro i protagonitzada per Raúl Arévalo; Loving Paz, de Fernando León de Aranoa, amb Javier Bardem i Penélope Cruz; o la comèdia La tribu, de Fernando Colomo, amb Carmen Machi i Paco León.

L'any continuarà amb l'estrena a l'abril de Campeones, de Javier Fesser, amb Javier Gutiérrez i Luisa Gavasa; Inmersión, de Wim Wenders; Lady bird, el debut en la direcció de Greta Gerwig; l'aventura d'acció Rampage, dirigida per Brad Peyton, i protagonitzada per Dwayne Johnson.

La resta de l'any arribaran altres grans títols com Jurassic World: El reino caído, dirigida per l'espanyol Juan Antonio Bayona, amb Chris Pratt, Bryce Dallas Howard i James Cromwell, que s'estrenarà al juny. Aquest mateix mes també arribaran als cinemes Gente que viene y bah, de Patricia Font, amb Carmen Maura i Clara Lago; Los increíbles 2, que tornen més d'una dècada després; Sicario 2, amb Benicio del Toro, i Ocean's 8.

A l'estiu s'estrenarà la pel·lícula d'animació Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas; Mamma Mia!: Una y otra vez; Los futbolísimos, basada en la famosa col·lecció de llibres de futbol i misteri; l'espanyola La sombra de la ley, segona pel·lícula de Dani de la Torre, protagonitzada per Luis Tosar i per Michelle Jenner; o la cinta d'animació Smallfoot.