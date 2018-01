Mishima i Els Amics de les Arts encapçalen els discos dels Premis Enderrock

Dos referents del nou pop català del segle XXI, Mishima i Els Amics de les Arts, encapçalen la llista dels 50 millors discos de l'any dels Premis Enderrok 2018, guardons de la música catalana elegits per 25 crítics. Ara i Res (Warner, 2017) dels Mishima ha rebut un doble reconeixement com a millor disc de l'any i millor disc de pop-rock. De la seva banda, Els Amics de les Arts han rebut el premi a millor artista pel seu quart disc, Un estrany poder (Sony, 2017) i per una gira que els ha portat arreu del territori. El podi de la crítica es completa amb el duet Maria Arnal i Marcel Bagés com a millor disc de cançó d'autor.

Per altra banda, la crítica renova l'aposta en l'osonenca Núria Graham com a millor disc en llengua no catalana; també han escollit el disc de Kepa Junkera com a millor treball de folk, i La Folie com artista revelació. Pel que fa a la modalitat de votació popular, el pròxim 9 de gener s'obrirà al web de la revista la primera ronda de votació. L'Auditori de Girona serà l'escenari que acollirà el 8 de març la vintena edició de la gala dels Premis Enderrock.

El número de gener de la revista Enderrock inclourà el veredicte de la crítica, i un reportatge titulat «Els millors del 2017», on 10 artistes guardonats en la darrera edició dels Premis Enderrock valoren els millors discos de l'any, els millors concerts en directe que han viscut com a públic i les seves millors descobertes.

Manel, Love of Lesbian i Roba Estesa van ser els principals vencedors dels Premis Enderrock de la música catalana del passat 2017. La cerimònia també es va celebrar a l'Auditori de Girona. En aquella edició dels guardons, La Mirona de Salt va ser reconeguda com la millor sala de concerts de Catalunya.