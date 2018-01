Els cinemes espanyols van arribar als 102 milions d'euros el 2017, amb una quota del 17,1%

La recaptació de cinema espanyol va arribar als 102 milions d'euros el 2017, set menys que el 2016, mentre que la quota de pantalla es va situar en el 17,1 per cent, un punt menys que l'any anterior, segons les dades provisionals facilitades ahir per ComScore. Es tracta de la xifra més baixa dels últims quatre anys i a més manté el descens que es va iniciar a partir del 2015, quan després dels 125.700.000 d'euros assolits el 2014 -gràcies a l'èxit de Ocho apellidos bascos- la recaptació de cinema espanyol va baixar als 110,9 el 2015 i als 109 el 2016, segons dades de l'Anuari del cinema espanyol. No obstant això, la xifra recaptada el 2017 ha superat els 70 milions d'euros de 2013.

En total, 99.700.000 d'espectadors van visitar el 2017 les sales de cinemes espanyoles, que van aconseguir una recaptació de 597 milions d'euros, fet que suposa un lleu descens del 0,5 per cent en espectadors i del 0,7 per cent en recaptació. Les pel·lícules més vistes de l'any han estat La Bella y la Bestia, amb gairebé 22 milions d'euros i 3,7 milions d'espectadors, seguida per Gru 3. El meu dolent preferit (20,5 milions de recaptació i 3, 6 milions d'espectadors), i per la cinta d'animació espanyola Tadeu Jones 2: El secret del Rei Mides (17,4 milions d'euros i 3,1 milions d'espectadors).

En quarta posició se situa Star Wars: Los últimos Jedi (16,7 milions d'euros i 2,6 milions d'espectadors), seguida per Fast & Furious 8, La la land. La ciudad de las estrellas, El bebé jefazo, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar; Perfectos desconocidos i Cincuenta sombras más oscuras.



El desembre ha estat clau

Segons assenyala ComScore, un total de 12,1 milions d'espectadors van visitar les sales de cinema al mes de desembre, la millor marca registrada en un sol mes dels últims nou anys. La pel·lícula més vista durant aquest mes ha estat Star Wars: Los últimos Jedi, seguida de Perfectos desconocidos i Coco.