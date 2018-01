Roger Guasch deixarà la direcció del Teatre del Liceu

El director general del Gran Teatre del Liceu, Roger Guasch, ha acordat la seva desvinculació amb el president del Patronat i deixarà el càrrec el proper mes de març per iniciar una nova etapa en la seva carrera professional. Segons destaca el Gran Teatre del Liceu en un comunicat, durant aquests quatre anys de mandat, el Liceu ha millorat la seva imatge i prestigi, tant a nivell local com internacional i ha dissenyat i executat el Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017, que es va iniciar amb la seva arribada i que va cloure amb èxit el passat juliol de 2017. A banda, també ha contribuït al sanejament econòmic de la institució i l'equilibri pressupostari.

Durant les últimes tres temporades, el Teatre ha tancat amb equilibri econòmic deixant enrere els resultats de dèficit de la temporada 2013/14. A nivell de mecenatge i patrocini, i dins del marc de la celebració del 20è aniversari de la reobertura del Teatre, els resultats també han mantingut una tendència a l'alça.

Guasch, que es va incorporar el 4 d'octubre del 2013, va ser elegit mitjançant una recerca professional encarregada per l'aleshores president de la institució, Joaquim Molins. A nivell artístic, el Liceu s'ha mantingut com a pol d'atracció en el sud d'Europa amb una programació amb grans veus i innovadores propostes escèniques que han conservat el seu posicionament internacional.

La partida artística per activitat s'ha incrementat un 31% respecte la temporada 2013/14, degut a la bona acollida de les propostes, tant en els seus títols més clàssics com en les més trencadores, com per exemple el fenomen Elektra d'Strauss amb la direcció musical de Josep Pons, o la recent Tristan und Isolde de l'Àlex Ollé, de La Fura, també sota la direcció musical del mestre titular del Teatre.

En aquesta línia, durant aquests darrers quatre anys, el Pla Estratègic i de Viabilitat ha mantingut la política de destinar una part significativa de l'increment d'ingressos de l'activitat artística a la millora dels cossos estables, iniciant així la renovació dels efectius del Cor i de l'Orquestra –centrats principalment en l'Orquestra-.

Aquesta primera fase clou amb la pròrroga del mestre Josep Pons fins la temporada 2021/22 amb l'objectiu de finalitzar aquest procés de renovació.