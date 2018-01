El Teatre de Blanes va registrar un total de 21.494 espectadors el 2017

El Teatre de Blanes va registrar el 2017 un dels millors índexs d'ocupació dels darrers anys, amb un total de 21.494 espectadors. Les actuacions de la programació professional han suposat una ocupació mitjana del 56% de l'aforament per als 15 espectacles que hi ha hagut. En aquest sentit, a diferència de la majoria de teatres de característiques i població similars, en aquest municipi la gestió del teatre no compta amb un equip de persones dedicades únicament i exclusivament a la seva gestió. Per això, l'ocupació que ha presentat durant el 2017 es considera que ha estat extraordinària, segons han explicat, en un comunicat, fonts municipals.

Una altra dada positiva és que la programació professional al Teatre de Blanes ha millorat la seva ocupació en un 22% durant el 2017 amb relació a l'any 2015, quan es va registrar l'índex més baix. Aquests percentatges s'apropen molt a les dades facilitades per ADECTA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que apunta que l'ocupació teatral a Barcelona de la temporada 2016-2017 va situar-se en un aforament mitjà del 60%.

Amb l'actual sistema de gestió que hi ha a l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Blanes –el departament del consistori que gestiona el Teatre de Blanes- es considera que mantenir un 55% d'ocupació mitjana és prou assolible, garantint alhora la diversitat i la qualitat de les propostes professionals que s'hi ofereixen. Tot això amb un pressupost que al 2017 va ser de 130.000 ?.

Un dels factors que han contribuït a aconseguir aquest equilibri són les subvencions «en espècies» concedides per dues administracions públiques: la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Aquests ajuts es vehiculen a través del «Programa.cat» per a la programació d'espectacles professionals. Des de l'Àrea de Cultura i Festes es considera que les subvencions «han estat de molta utilitat per millorar les programacions professionals, així com per donar-los el necessari impuls».



L'escena local

Com és habitual, durant el 2017 l'índex d'ocupació dels espectacles impulsats i protagonitzats per entitats del municipi ha estat el millor de tots amb relació a d'altres tipus d'actuacions que es fan. Més concretament, hi ha hagut una assistència del 73,3% de l'aforament, lleugerament per sobre de la registrada durant el 2016. Aquestes dades demostren la importància del Teatre de Blanes dins el teixit associatiu i cultural del municipi, així com la situació estratègica que aquest ocupa en aquest àmbit.

Dins aquest apartat de la programació d'escena local, mereixen capítol a banda els que organitza i impulsa l'Associació Rialles Blanes. Es tracta d'espectacles professionals amb un alt nivell i que, si bé estan adreçats principalment al públic familiar, no per això mantenen una qualitat excel·lent, a càrrec de companyies professionals que ofereixen actuacions que arriben a Blanes precedides sovint pels nombrosos guardons assolits.

En aquest darrer sentit, la programació dels espectacles familiars durant el 2017 al Teatre de Blanes a càrrec de Rialles han significat una xifra similar a la d'anteriors temporades. Així, hi ha hagut un total de 2.373 espectadors repartits entre 11 funcions, amb un índex d'ocupació del 52%.



Campanya de Nadal

El Teatre de Blanes comparteix amb el Teatre de Lloret de Mar el projecte Teatre de la Costa Brava Sud, pioner a Catalunya. Per segon any consecutiu, s'ha fet un avançament de la programació que hi haurà durant el primer semestre d'aquest 2018 als dos espais, a través de la campanya Aquest Nadal Regala Teatre de la Costa Brava Sud. Per difondre-la, s'ha editat un fulletó que s'ha distribuït en espais públics de Blanes i Lloret, que inclouen els 15 espectacles professionals que hi haurà en els dos equipaments, així com altres actuacions que corresponen als sis primers mesos de l'any. En aquest darrer sentit, per a la programació de la temporada hivern-primavera del 2018 hi haurà 9 espectacles professionals al Teatre de Blanes i 6 al Teatre de Lloret.

L'objectiu que va menar els ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar en el moment de posar en marxa aquest projecte era crear un espai imaginari fruit de la unió dels dos espais, presentant una programació coordinada i consensuada per afavorir l'intercanvi cultural entre les dues poblacions i augmentar així l'oferta cultural amb una única programació. Per adquirir entrades de la nova programació del 2018 i regalar-les amb motiu de les festes de Nadal es pot fer en línia a través del web oficial: www.teatrecostabrava sud.cat