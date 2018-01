Mario Gas recupera al Liceu el seu muntatge de «L'elisir d'amore» amb una perspectiva «còmica»

El Gran Teatre del Liceu va presentar ahir una nova versió de l'òpera L'elisir d'amore de Donizetti que es podrà veure del 7 al 28 de gener. La producció tornarà a ser dirigida per Mario Gas i la direcció musical anirà a càrrec del mestre Ramón Tebar. El muntatge operístic més cèlebre de Mario Gas comptarà en aquesta ocasió amb el tenor Pavol Breslik i la soprano Jessica Pratt que interpretaran a la parella protagonista, acompanyats del baríton Paolo Bordogna, Roberto de Candia i Mercedes Gancedo. El director d'escena Mario Gas va explicar que la reposició tindrà l'essència «de sempre» però que s'han modificat detalls i ha dit que és una obra «còmica» i «directa» des d'una sensibilitat «seriosa».

El tenor eslovac Pavol Breslik caracteritza el paper de Nemorino. En aquesta ocasió el personatge es presenta des d'una «nova perspectiva» lluny de com se l'havia vist en altres representacions «més aviat com un ruc» per passar a ser «humil» i «tímid». Segons el tenor, aquest canvi de concepció de Nemorino «li agrada molt» al mateix moment que li requereix molta «exigència» en haver d'estar molta estona a l'escenari. «Un mateix s'ha de protegir durant l'obra per arribar bé al final. Com diem a Eslovàquia no podem gastar les bales al principi de tot», va ironitzar el tenor, Pavol Breslik.

Per la seva banda, la soprano australiana Jessica Pratt debuta en el rol d'Adina i l'ha definit com un personatge «còmic», «fort» i «independent». En aquest sentit, Pratt va celebrar que en aquest muntatge l'Adina pot decidir el seu destí a diferència del que passa en altres òperes i això, segons la soprano, la fa interessant. «A la darrera ària fem una escenificació sense talls i això és un repte que m'agrada molt», va avançar l'artista australiana.

Una de les prioritats de l'artista ha estat «trobar l'equilibri de la veu i el to» en un personatge que va afirmar que li resulta familiar a d'altres amb que ha treballat. «A les frases més llargues, el més difícil és saber trobar on es pot respirar», va detallar.

L'elisir d'amore és un melodrama giocoso en dos actes composat per l'italià Gaetano Donizetti del llibret del poeta genovès Felice Romani. L'estrena absoluta va tenir lloc al Teatre della Canobbiana de Milà el 12 de maig de 1832. A Barcelona es va poder veure per primera vegada el 8 de maig de 1833 a l'escenari de l'antic Teatre de la Santa Creu. Al Liceu va arribar el 5 de febrer de 1848 i la darrera representació va ser el 5 de juny de 2013. En total s'ha representat al Gran Teatre 85 vegades.