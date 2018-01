La Generalitat i el MNAC presenten dos recursos al Tribunal Suprem per recuperar les obres de Sixena

La Generalitat i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ja han presentat recursos de cassació davant del Tribunal Suprem contra la sentència de l'Audiència d'Osca del passat 30 de novembre que ratifica la nul·litat de la compravenda de 97 obres d'art del monestir de Sixena per part del Govern a les monges santjoanistes, una resolució dictada en primera instància pel jutjat d'instrucció número 1 d'Osca l'abril del 2015. Segons fonts jurídiques de la Generalitat, s'ha presentat un sol escrit però amb dos recursos, un de cassació i un altre d'extraordinari per infracció processal. És a dir, un que qüestiona el fons i l'altre la forma de la sentència de l'Audiència d'Osca. Segons l'advocat Xavier Muñoz el litigi no està perdut ja que «encara hi ha joc».



Venciment del termini

Aquest dijous vencen els 20 dies hàbils que inicialment havia fixat l'Audiència d'Osca per presentar recursos a la sentència del 30 de novembre. L'advocat de la Generalitat va presentar un aclariment de sentència que va ampliar el termini fins el 16 de gener però, malgrat això, s'ha optat per no esgotar el marge per entrar els escrits al Suprem.

Les 43 peces d'art en litigi del Museu de Lleida van arribar a l'Aragó el passat l'11 de desembre després de l'entrada al Museu de tècnics aragonesos custodiats per la Guàrdia Civil mentre que les 53 del MNAC hi són des del juliol del 2016, quan l'aleshores conseller de Cultura Santi Vila va decidir entregar-les voluntàriament.

A Lleida encara hi queda un quadre que el dia 11 no es va localitzar i que ara s'està pendent de lliurar a Sixena. La titular del jutjat de primera instància 1 d'Osca va emetre una sentència l'abril de 2015 en què declarava nul·les les compravendes de les 97 obres en litigi efectuades pel Govern i pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a l'ordre religiós del monestir de Sixena entre els anys 1983 i 1994. Aquesta sentència implicava el trasllat a l'Aragó d'aquests béns i la Generalitat va recórrer aquesta decisió a l'Audiència, que dos anys i mig després es va pronunciar en contra dels interessos catalans. Ara serà el Tribunal Suprem qui tindrà l'última paraula en aquest litigi.



Recurs «autoritzat»

Els serveis jurídics del Govern confien poder tenir la nova resolució de l'alt tribunal en un any i mig aproximadament, tot i que és impossible de precisar. El 15 de desembre, en roda de premsa, Méndez de Vigo ja va avançar que autoritzaria la presentació dels recursos al Suprem si els serveis jurídics de la Generalitat ho estimaven necessari per no generar «indefensió» i perquè s'havia de respectar el dret de les parts a recórrer a instàncies superiors les decisions judicials.

Va ser el mateix dia, però, que el ministre, com a màxim responsable de la conselleria de Cultura després de l'aplicació de l'article 155, va explicar que sí que ordenaria retirar els recursos que el Govern havia presentat contra les providències del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca que ordenaven el trasllat de les 44 obres del Museu de Lleida a Sixena l'11 de desembre amb la intervenció de la Guàrdia Civil. Aquest va argumentar que els recursos s'havien presentat sense el seu consentiment i que per tant no tenien sentit perquè ja s'havia efectuat el trasllat.