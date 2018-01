Un llibre treu a la llum els estudis sobre jeroglífics d'Alexandre Eleazar

El santjoaní Michel Rodellas ha publicat el llibre Los Paios, del qual s'han esgotat ja les dues primeres edicions, on difon els coneixements revisats que el seu pare, Alexandre Eleazar, va deixar respecte als grafismes en les diferents civilitzacions humanes. Aquesta obra suposa la continuïtat de Los Bere, el llibre que el mateix Alexandre Eleazar havia publicat el 1985 i que forma part d'un cicle que encara podria tenir més continuïtat.

Després d'un any de treball Michel Rodellas va enllestir Los Paios basat en les informacions que li va transmetre el seu pare quan a finals de segle XX va decidir llegar-li aquests coneixements. Michel Rodellas Picola viu a Sant Joan d'ençà que es va prejubilar, ara fa tres anys, en part a causa de la crisi econòmica. Des de llavors té temps per posar ordre en els papers del pare. Anteriorment hi havia vingut sobretot de vacances, quan tenia vint anys, perquè la seva mare, Lucia Picola, hi tenia el pis. En Michel és arquitecte tècnic, i va dedicar bona part de la seva carrera als edificis històrics o singulars, treballant entre altres a les obres d'ampliació de l'hospital de Bellvitge de Barcelona, ciutat on vivia.

Els llibres exposen com Alexandre Eleazar va estudiar la traducció de textos ibèrics a Los Bere i de jeroglífics egipcis a Los Paios. Basant-se en el llenguatge euskera antic va trobar la forma d'interpretar-los, i es va adonar de les diferències que hi havia entre les traduccions convencionals i les què ell aconseguia, recolzant-se amb els fets històrics. El seu fill explica que «ell creia que hi havia una llengua mare al món», l'Elengoa, a través de la qual va desxifrar textos codificats que li van permetre descobrir fets interessants.

Els Paios que donen nom al títol del llibre de Rodellas no tenen paral·lelisme amb l'expressió que els gitanos utilitzen, sinó a una raça d'humans grocs, que segons s'ha trobat en diferents textos antics habitaven el planeta Ispania, des d'on van arribar a la terra. La paraula Paio, està formada per les parts «Pa» que es refereix al pare o déu sol, «i» que vol dir mascle i «o» que indica al gènere femení.

Els blancs també vindrien del planeta o globo Eden, mentre que la tercera raça original, la negra, seria la que ja habitava la terra i que va donar pas després de mesclar-se a les diferents ètnies que existeixen avui dia. Aquestes teories, afirma Rodellas «es poden creure o no, segons el criteri de cadascú». De fet assenyala que entre els lectors dels dos llibres ha rebut percepcions de tota mena, des de gent que li diu que són continguts molt interessants que ha fet bé de treure a la llum, fins a d'altres que consideren que no tenen versemblança.



El mateix ADN

Alexandre Eleazar era d'origen siri. Va néixer a Damasc i va quedar orfe a tretze anys. Part de la seva joventut va passar-la a França, abans d'arribar a Barcelona i casar-se. Los Bere és el resultat de les investigacions que va realitzar durant vint anys a museus de París, Roma, Beirut o Damasc, gràcies a la seva gran afició pels jeroglífics, el disc de Creta i l'escriptura cuneïforme. El llibre conté més de trenta textos traduïts i comentats, onze mapes antics i fotografies de peces arqueològiques, i gràfics per tal d'entendre'n les conclusions. La seva edició va tenir repercussió però no la què ell hauria desitjat, en una època on no hi havia els mitjans per fer-ne la difusió que es fa ara. En tot cas va oferir conferències a Saragossa per explicar-ne les conclusions.

Los Paios s'ha publicat trenta-dos anys després del seu predecessor, amb un disseny de portada molt similar. L'ha publicat l'editorial Neurosi, i està aconseguint una bona repercussió sobretot a països sud-americans, on hi ha molt interès per aquesta temàtica. La intenció del seu autor, Michel Rodellas, és donar a conèixer les teories del seu pare. Tots dos llibres es poden adquirir a través del web de l'editorial.