Antoni Bassas guanya el Premi Josep Pla per l'assaig «Bon dia, són les 8

El periodista Antoni Bassas (Barcelona, 1961) va guanyar ahir a la nit el 50è Premi Josep Pla per l'assaig Bon dia, són les 8!, una crònica periodística dels anys que va dirigir i presentar El Matí de Catalunya Ràdio. L'obra vol anar més enllà d'un retrat en primera persona del programa i busca esdevenir un retrat humà a partir dels entrevistats i tertulians, un testimoni de la memòria col·lectiva d'un país que buscava la seva veu. Antoni Bassas va liderar l'espai entre el 1995 i el 2008, temporades en què el programa va ser líder d'audiència. Un any més tard de la polèmica sortida de la ràdio pública, es va incorporar a TV3 com a corresponsal als Estats Units i des del 2013 forma part de la direcció del diari Ara.

Bassas va voler dedicar el premi a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El jurat del premi Josep Pla 2018 l´han format Genís Sinca, Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Àlex Susanna i Glòria Gasch, en una edició en què la celebració dels 50 anys coincideix amb la publicació en català i castellà de l'obra inèdita de Josep Pla, Fer-se totes les il·lusions possibles. Aquest premi està dotat amb 6.000 euros.

Per la seva banda, l'escriptor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) es va emportar el 74è Premi Nadal per la novel·la Un amor. L'autor, guanyador l'any 2016 del Premi de Literatura Infantil i Juvenil del Ministeri de Cultura, es torna a endinsar literàriament en una història familiar després de les celebrades Una mare (Columna), Un fill (Bridge) o Un gos (Columna).

La novel·la està protagonitzada per l'Amàlia, una dona que supera els 70 anys i que viu amb l'objectiu de vetllar pels seus fills. El dia abans que se celebri el casament de la seva filla mitjana, l'Emma, una funesta coincidència cau com una bomba en el mapa familiar i ho desequilibra tot. Un amor és una història d'una família unida i, alhora, desunida pels secrets i per la necessitat dels seus membres de sentir-se pròxims els uns als altres. El premi està dotat amb 18.000 euros i el jurat estava format pels escriptors Clara Sánchez, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales.



Alta participació



Aquest any han concorregut als premis Nadal 322 obres, amb originals arribats de tota Espanya i de tot el món, amb Madrid (35), Sevilla (13) i Barcelona (12) amb més obres presentades, i arribant també originals d'Alemanya, Argentina, Bolívia, Canadà, Estats Units, França, Perú i Regne Unit. Els originals presentats a aquesta edició reflecteixen la riquesa de registres del gènere, que abasta des del relat intimista fins al negre, passant per les propostes de tall històric o amb accent social, amb presència constant. la novel·la guanyadora de 2017 va ser Media vida, de Care Santos.

Pel que respecta al premi Josep Pla, en aquesta edició s´hi han presentat un total de 30 obres. La passada edició la va guanyar Xavier Theros amb La fada negra.

El Premi Nadal de novel·la en castellà és el premi literari més antic d'Espanya. Es concedeix des de l'any 1945, un any després de la seva institució, per Ediciones Destino, actualment integrada dins el grup Planeta. S'entrega anualment la nit del dia de Reis a l'Hotel Ritz de Barcelona. A la mateixa vetllada s'entrega, des de 1968, el Premi Josep Pla de narrativa en català.



Absències destacades

En un any políticament complicat, no van assistir a la tradicional entrega del premi ni el president de la Generalitat ni el conseller de Cultura, en trobar-se els càrrecs cessats i haver assumit aquests càrrecs el president del Govern, Mariano Rajoy, ni el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. L´acte sí que van comptar amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i la directora de la Institució de les Lletres Catalans (ILC), Laura Borràs.

Tampoc van faltar al lliurament de guardons els autors Pere Gimferrer, Carme Riera, Tomás Alcoverro, Víctor del Árbol, Victòria Combalia, Jenn Díaz, Najat El Hachmi, Pilar Eyre, Lorenzo Silva, i Sergio Vila-Sanjuán.