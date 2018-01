El Mas Miró reobrirà amb nous espais rehabilitats

Compte enrere per a la recuperació del Mas Miró a Mont-roig del Camp (Baix Camp), considerat l'origen de l'univers mironià. La casa d'estiueig de Joan Miró obrirà portes parcialment el 20 d'abril, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. El Mas Miró, adquirit per la família de l'artista l'any 1911, va ser una de les cases familiars on el pintor va passar llargues estades durant prop de 65 anys. De fet, el recinte va quedar immortalitzat a La masia, una pintura a l'oli realitzada entre 1921 i 1922, que el mateix Miró va definir com una peça clau en la seva carrera.

Després que el projecte de recuperació es comencés a gestar el 2010, el públic podrà visitar alguns espais de la finca a partir del 20 d'abril. Una de les edificacions més singulars que s'obriran al públic és el taller que Miró es va fer construir l'any 1935 i on es conserven dos grafits estampats per ell mateix a la paret. L'edifici que s'havia utilitzat com a magatzem acollirà la recepció, una petita botiga i una sala de projeccions per als visitants, mentre que encara s'han de definir les estances de la casa residencial que s'obriran al públic.



La Fundació busca finançament

El president de la Fundació Mas Miró i alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, explica que aquest mes de gener s'engegarà una fase de recerca de finançament privat per prosseguir amb les següents fases d'obertura. A més, el batlle insisteix en la voluntat que la Generalitat s'incorpori a la junta del patronat i hi tingui «una presència estable i un compromís en el temps». En aquest sentit, afirma que reprendran les negociacions tan bon punt es constitueixi un nou Govern.