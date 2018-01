Repassem els millors moments dels 'Globus d'Or'

Els Globus d'Or de 2018 han estat marcats per les agressions sexuals i l'abús de poder. Aquesta cerimònia va servir com a inauguració de la temporada de premis de la indústria i es va convertir en l'escenari en el qual les dones, però també els homes, van declarar la guerra a l'assetjament.



Oprah Winfrey es va convertir en la primera dona negra a guanyar el premi honorífic dels Globus d'Or, guardó que li donava el privilegi de poder estendre en el seu discurs. Va ser llavors quan la popular presentadora i productora va enviar un emotiu que ja ha estat d'allò més aplaudit en les xarxes socials. "Parlar per dir la veritat és l'eina més poderosa que tenim. Em sento inspirada i orgullosa per les dones que s'han sentit forts com per compartir les seves experiències", va explicar sobre el tema dels abusos a Hollywood."Durant massa temps, les dones no han estat escoltades o no se les ha cregut si s'atrevien a explicar la veritat sobre aquests homes. Però el seu temps ha acabat!", Va assegurar Winfrey arran del tema dels abusos a Hollywood.El mestre de cerimònies dels Globus d'Or 2018, Seth Meyers, va començar la nit amb un punyent monòleg. "Bona nit, senyores i cavallers restants", va començar el presentador. "És 2018, es pot fumar marihuana i per fi ja no es pot assetjar sexualment".I com no podia ser d'altra manera, l'absent més present de la nit també va aparèixer en el seu monòleg: "Aquesta nit no estarà en Harvey Weinstein. No es preocupin, tornarà en 20 anys quan sigui el primer escridassat en un In Memoriam".Però com era d'esperar, el presentador dels Globus d'Or també va llançar algun que altre missatge a Donald Trump: "Associació de Premsa Estrangera de Hollywood comença amb tres paraules que semblen dissenyades per enfurismar al president. L'única cosa pitjor és que es digués Associació d'Amanida Hillary Mèxic".James va rebre el Globus d'Or al millor actor de comèdia pel seu paper a 'The Disaster Artist', on interpreta a Tomy Wiseau. Quan l'intèrpret va pujar a l'escenari per rebre el seu premi es va trobar ni més ni menys que amb el mateix Tomy Wiseau.Kirk Douglas va rebre un emotiu homenatge a la cerimònia. L'actor de 101 anys va pujar a l'escenari al costat de la seva nora Catherine Zeta Jones per presentar el Globus d'Or al millor guió. L'actor va rebre llavors un emotiu aplaudiment per part de tots els presents a la cerimònia.Geena Davis i Susan Sarandon es van retrobar a l'escenari per presentar el Globus d'Or al millor actor dramàtic. "Hem arreglat tot", ironitzava Geena Davis després que les dues actrius van ser rebudes amb un calorós aplaudiment.