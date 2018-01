«Tres anuncios en las afueras» brilla en els Globus d'Or de la reivindicació feminista

'Tres anuncios en las afueras' s'ha endut el nombre més elevat d'estatuetes en l'edició d'enguany dels Globus d'Or 2018 amb quatre guardons, incloent els de millor cinta dramàtica i millor actriu per a Frances McDormand. "Lady Bird", per la seva banda, s'ha endut el guardó com a millor comèdia / musical.

"Big Little Lies" s'ha erigit com la guanyadora en el camp de la televisió, també amb quatre Globus d'Or, inclòs el de millor actriu en una minisèrie per Nicole Kidman, el personatge de la qual és una dona abusada pel marit. "Aquest personatge representa alguna cosa que és el centre de la conversa ara mateix: l'abús. Crec i espero que puguem generar canvi a través d'aquestes històries".

El denominador comú: totes les històries estan relacionades amb dones que pateixen abusos i injustícies. I és que la gala dels Globus d'Or, que ha inaugurat la temporada de premis de la indústria, ha servit d'escenari perquè la comunitat de Hollywood en bloc declarés la guerra a l'assetjament sexual, a les agressions i l'abús de poder. Personalitats altre temps venerades com Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman i James Toback figuren en una llarga i aterridora llista d'assenyalats d'assetjar o abusar de col·legues, dones i homes. "Durant massa temps, les dones no han estat escoltades o no se les ha cregut si s'atrevien a explicar la veritat sobre aquests homes. Però el seu temps ha acabat!", ha dit l'exitosa animadora Oprah Winfrey, que va rebre un premi honorífic. "Vull que totes les nenes que estiguin veient això sàpiguen que hi ha un nou dia a l'horitzó!", ha afegit.

Aquest diumenge a Beverly Hills, Califòrnia, ha sigut la primera vegada que les grans estrelles s'han reunit des que va esclatar l'onada de denúncies tres mesos enrere. "Estic orgullosa que la nostra indústria, enfrontada a incòmodes veritats, hagi promès canviar la forma en què fem aquest negoci. La veritat és poderosa", ha dit Barbara Streisand a l'entregar el premi a millor film dramàtic.

La majoria dels assistents a la gala han anat vestits de color negre en senyal de rebuig als assetjaments i en solidaritat amb les víctimes i, al llarg de la cerimònia les referències al tema han sigut constants.

Meryl Streep, que ha estat acusada de saber i callar els abusos de Weinstein, productor de diverses de les seves pel·lícules, ha dit al trepitjar la catifa vermella que "la gent està conscient del desequilibri en el poder", que "ha portat a l'abús en la nostra indústria ".

També s'hi ha referit amb humor l'amfitrió de la gala, Seth Meyer, durant el seu monòleg, quan ha destacat que, som al 2018 i "la marihuana finalment està permesa i l'assetjament sexual finalment no ho està".

'Tres anuncios en las afueras' brilla per sorpresa

Enmig d'aquesta reivindicació, 'Tres anuncios en las afueras' s'ha endut els guardons de millor pel·lícula dramàtica, millor actriu dramàtica (Frances McDormand), millor actor de repartiment (Sam Rockwell) i millor guió, batent a la favorita "La forma del agua ", així com a" Dunkerque "," Llámame por tu nombre" i " The Post ".

"Es nota que ho vam passar molt bé fent aquesta pel·lícula. Va ser una experiència veritablement extraordinària", ha dit McDonagh, també productor del film, en agrair el premi.

"Tres anuncios en las afueras" va obtenir al desembre el major nombre de nominacions als premis del sindicat d'actors dels Estats Units, els SAG, considerats com un referent important per als Oscar. La pel·lícula va rebre llavors quatre nominacions en tres categories: millor elenc, millor actriu principal (Frances McDormand) i millor actor de repartiment (Woody Harrelson i Sam Rockwell).

Encara que menys prestigiosos que els Globus d'Or, els premis SAG es consideren un termòmetre del que pot esperar-se per als Oscar, ja que els membres del sindicat representen uns 1.200 dels aproximadament 6.000 votants de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques.

Hollywood tancarà la seva temporada de premis el proper 4 de març, amb el lliurament de l'Oscar de l'Acadèmia.

'Lady Bird', Globus d'Or a la millor comèdia

La cinta "Lady Bird", de la directora Greta Gerwig, s'ha alçat aquest diumenge com a millor comèdia durant la cerimònia a Beverly Hills, Califòrnia. Minuts abans, la seva protagonista, Saoirse Ronan, va rebre el Globus d'Or a la millor actriu de comèdia per aquesta cinta sobre les tempestuoses relacions entre una mare i la seva filla adolescent.

"Lady Bird" s'ha imposat a "Déjame salir", de Jordan Peele, que es projectava com a favorita; "The Disaster Artist", de James Franco; "El gran showman", de Michael Gracey; i "Yo, Tonya", de Craig Gillespie.

Guillermo del Toro, Globus d'Or al millor director

El mexicà Guillermo del Toro s'ha alçat amb el Globus d'Or a millor director per "La forma del agua", una història d'amor fantàstica entre una netejadora i una criatura amfíbia, que va arribar a la gala amb el major nombre de nominacions. En una de les categories més renyides de la nit, Del Toro ha vençut Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("Tots els diners del món"), Christopher Nolan ("Dunkerque") i Martin McDonagh ("Tres anuncis per un crim ").

"Des de la infància he estat fidel als monstres, m'han salvat. Perquè els monstres, crec, són els sants patrons de la nostra joiosa imperfecció. I permeten i encarnen la possibilitat de fallar i viure", va dir el cineasta en rebre el guardó. "Als meus monstres, gràcies", ha subratllat.

Les criatures, els vampirs, els superherois, tot ve de la ment d'un nen que estimava rondar per les clavegueres del seu natal Guadalajara i dissoldre llimacs amb sal, que tenia un peluix d'home llop i que als cinc anys va demanar d'Nadal una planta mandràgora per fer màgia negra.