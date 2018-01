Radiohead demanda Lana del Rey per plagi per la cançó «Creep»

Lana del Rey ha confirmat que Radiohead l'ha demandat per infracció de copyright, en considerar la banda que la cançó Get free de la novaiorquesa és un plagi del seu clàssic de 1992 Creep.

«És cert això de la demanda judicial. Encara que sé que la meva cançó no va ser inspirada per Creep, Radiohead creuen que sí i volen el cent per cent dels drets».

«Els vaig oferir el 40 per cent en aquests mesos però ells només acceptaran el 100. Els seus advocats estan essent implacables, així que ho decidirem als tribunals», ha escrit Lana Del Rey a Twitter.

Get free és una cançó de l'últim disc de Lana Del Rey, Lust for life (2017), i està acreditada per la mateixa artista al costat de Kieron Menzies i Rick Nowels.

Es dona la circumstància que Radiohead van ser demandats d'aquesta mateixa manera per l'autoria de Creep, arribant al punt que Albert Hammond i Mike Hazlewood, de The Hollies, van ser afegits per decisió judicial com a autors en els crèdits oficials del tema, en considerar-se que Creep estava més que inspirada per The air that I breathe.