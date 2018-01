Uns 3.000 comerços se sumen a la campanya del català

Prop de 3.000 establiments comercials s'han adherit al programa Voluntariat per la Llengua de foment del català, i més de 400 col·laboren amb «I tu, jugues en català?» per a la venda i promoció de jocs i joguines en català.

El Voluntariat per la Llengua consisteix a compartir deu sessions d'una hora de conversa en català a la setmana entre un voluntari que parla català i un aprenent, i l'«I tu, jugues en català?», amb el suport de 17 empreses fabricadores, vol augmentar la presència del català en el sector, va informar ahir la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat.

Aquest últim programa té l'aplicació «I tu, jugues en català?» per a mòbils, que permet buscar els establiments col·laboradors més propers a la ubicació de l'usuari i conté un catàleg amb prop de 750 jocs i joguines en català.

A més de l'acció del Consorci per a la Normalització Lingüística, la Política Lingüística a Catalunya disposa d'accions i serveis específics per al món socioeconòmic, impulsats per la Direcció General de Política Lingüística.