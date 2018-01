«Detroit» i «Estiu 1993» són els dos millors films de 2017 pel Col·lectiu de Crítics

El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ha escollit Detroit, de Kathryn Bigelow, com la millor pel·lícula estrenada a la ciutat el passat any 2017. El thriller dramàtic, que narra l'esclat social i la consegüent repressió policial que van tenir lloc a aquesta ciutat dels Estats Units a finals dels seixanta, ha aconseguit 50 vots de 70 possibles. En la tradicional llista de films que aquest col·lectiu elabora anualment, i que enguany celebra la seva 25a edició, també figura, en segona posició, Estiu 1993, de Carla Simón. Premiada en diversos festivals, es tracta de la pel·lícula que més recaptació i espectadors ha tingut a la història del Cinema Truffaut. La cinta ha aconseguit 42 vots. A continuació, per ordre de puntuació, se situen Personal shopper (29 vots), El otro lado de la esperanza (25 vots), Dunkerque (24 vots), Lady Macbeth (19 vots), La La land (18 vots), Wonder wheel (16 vots), Get out (Déjame salir) i Silence (ambdues amb 13 vots). En aquesta ocasió, han votat set membres del Col·lectiu de Crítics de Girona: Anna Bayó, Jordi Camps, Íngrid Guardiola, Imma Merino, Àngel Quintana, Guillem Terribas i Francesc Vilallonga.