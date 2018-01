La GIOrquestra interpreta avui al Liceu els grans èxits de l'electrònica dels 90

La GIOrquestra i 5 DJ interpretaran avui en dues sessions, a les 18 i a les 21.30 hores, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, alguns dels grans èxits de la música electrònica dels darrers 25 anys, amb temes com el mític Flying Free de Pont Aeri, Levels d'Avicii, I fell for You de Bob Sinclar o Addagio for String de DJ Tiesto, en un espectacle que porta per títol Maestro. En total s'han orquestrat més de 25 grans èxits que han sonat al llarg d'un quart a de segle a l'emissora Flaix FM i que el director Marc Timón ha adaptat per tal que puguin ser interpretats per prop d'un centenar de músics i 5 DJ dalt de l'escenari del cèlebre teatre barceloní. L'espectacle durarà prop de 2 hores.

Segons ha informat l'organització de l'esdeveniment, mitjançant una nota de premsa, Maestro és un espectacle modern que, a banda de fer una interpretació particular de la escena dance amb instruments de la música clàssica, també incorpora elements dels grans concerts de masses de la música pop i rock, com ara les projeccions audiovisuals. No és habitual que una orquestra simfònica interpreti peces d'aquest gènere electrònic, molt popular en la dècada dels anys 90, com tampoc no ho és que ho faci al Gran Teatre del Liceu.

A més de la música en directe, l'espectacle comptarà amb un impressionant muntatge d'art visual que anirà a càrrec de l'estudi barceloní d'Inocuo the Sign, que es distingeix per la seva creativitat en el camp de la imatge en tots els formats. Amb aquesta combinació els organitzadors volen oferir amb Maestro una proposta que va més enllà d'un concert, «és una experiència per als amants de la música i per als qui busquen noves maneres de gaudir de l'art sense trencar amb el passat i englobant el millor de cada època i disciplina» asseguren en el comunicat.

Aquest gran espectacle serà un dels actes que culmina la celebració del 25è aniversari de l'emissora Flaix FM amb els seus oients. L'emissora catalana ha assumit el repte de convertir la música dance en un clàssic, convençuda que aquests èxits seran les melodies que d'aquí a un segle es recordaran com la música de la nostra època. Per altra banda, determina la GIO com una orquestra disposada a afrontar nous reptes i nous estils, sense posar-se límits.



Un projecte consolidat

La GIO és una orquestra versàtil capaç d'interpretar música de tots els estils. Va néixer gracies a la iniciativa dels germans Marcel i Jaume Sabaté i es va presentar el 5 de febrer de 2012 a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona, apadrinada per Albert Guinovart, Nina, Gemma Coma-Alavert i Jordi Molina. Durant els seus 5 anys d'existència ha acompanyat solistes de prestigi com Sílvia Pérez Cruz, Milos Karadaglic, Nemanja Radulovic o Daniel Müller-Schott.

A banda dels concerts ha fet enregistraments per a espectacles com Coliseum del compositor Marc Timón, per a tràilers de pel·lícules per a l'empresa Really Slow Motion de Los Angeles i per a actes promocionals del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. De fet, el diumenge 11 de febrer vinent, la GIO commemorarà el seu 6è aniversari a l'Auditori de Girona amb obres de Serguei Ràkhmaninov i Johannes Brahms.

Per la seva banda, el castellonenc Marc Timón és compositor, director i actor. Resident a la ciutat de Los Angeles, actualment desenvolupa produccions per al cinema, el sector dels videojocs, el teatre, la música clàssica simfònica, el jazz el pop-rock o la música electrònica.