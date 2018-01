Andrea Motis, Jimmy Barnatán i Barcelona Reed Quintet actuaran al cicle Sona Amer

Andrea Motis, Jimmy Barnatán, Cristina Segura, Rusó Sala, Barcelona Reed Quintet, Liceu's SuperSax Project, Cobla Bisbal Jove i l'Orquestra de Cambra formada per músics del Gran Teatre del Liceu de Barcelona són els artistes que es donaran cita en la segona edició del cicle de concerts Sona Amer, que se celebrarà enguany entre el dissabte 27 de gener i el diumenge 17 de juny. Un programa eclèctic, format per vuit concerts, que té per objectiu consolidar-se com un nou motor de promoció cultural del municipi de la Selva.

El concert inaugural, que tindrà lloc el dissabte 27 de gener, a les 6 de la tarda al Monestir Benedictí de Santa Maria d'Amer, anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica formada per músics del Gran Teatre del Liceu sota la direcció d'Ionut Podgoreanu. El programa d'aquest concert inclou la primera simfonia de Mozart, L' Idil·li de Siegfried de Wagner i la cinquena simfonia de Schubert. El preu de l'entrada serà de 8 euros (anticipada) i 10 euros (a taquilla).

La següent actuació tindrà lloc el diumenge 18 de febrer, amb la cantant Andrea Motis, acompanyada de Joan Chamorro i Josep Traver. La barcelonina, que arribarà a Amer després de realitzar una petita gira per diverses ciutats del Regne Unit a principis del mes de febrer, presentarà en format trio els temes que integren el seu aclamat treball, Emotional Dance (2017).

La Cobla Bisbal Jove, amb l'espectacle Tututs, agafarà el relleu el diumenge 4 de març. Dues setmanes més tard, el diumenge 18 de març, passarà per Amer el Barcelona Reed Quintet, una formació de vent que ofereix un espectacle únic. També visitaran el municipi Jimmy Barnatán & The Cocooners (22 d'abril), Rusó Sala & Caterinangela Fadda (13 de maig), Cristina Segura & Josep Surinyach (27 de maig) i el Liceu's Supersax Project (17 de juny). Tots aquests concerts se celebraran a l'escenari del Casal del municipi.

Sona Amer està organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració d'Idea Associació Cultural, Joventuts Musicals de Catalunya, Taller de Músics, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i el suport d'empreses i comerços.