Convoquen les proves per acreditar els nivells de català

El departament de Cultura de la Generalitat obrirà el proper 29 de gener la inscripció a les proves per obtenir els certificats dels diferents nivells de llengua catalana: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Els exàmens estan dirigits qualsevol persona de més de 16 anys, sense necessitat de tenir cap acreditació acadèmica prèvia. Les duran a terme a 18 localitats. A Catalunya, es faran a Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. També s´administraran proves a Fraga i a Perpinyà.



Adaptació a la nova gramàtica

La convocatòria de 2018 és la segona des de la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l´Institut d´Estudis Catalans. Atès el període de transitorietat de 4 anys per aplicar la norma, en la correcció dels textos de l´àrea d´expressió escrita es consideraran adequades tant les solucions anteriors com les actuals. En les àrees de gramàtica o ús de la llengua, no es demanaran aspectes que hagin sofert un canvi de validesa normativa.



Calendari de les proves

El termini d'inscripció finalitzarà el 14 de febrer i les proves seran del 5 de maig fins al mes de juny, mentre que els resultats no es publicaran fins al 6 de setembre.

Certificat de nivell bàsic de català (A2)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 9 de juny de 2018.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.



Certificat de nivell elemental de català (B1)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 16 de juny de 2018.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.



Certificat de nivell intermedi de català (B2)

Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 5 de maig de 2018.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.



Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 26 de maig de 2018.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.



Certificat de nivell superior de català (C2)