El teatre homenatja Carles Santos amb un espectacle que recull el seu imaginari

El món del teatre retrà aquest dissabte el seu particular homenatge a la figura de Carles Santos (Vinaròs, 1940 – Vinaròs, 2017) amb l'espectacle Un Santos (sense el Santos) al Teatre Lliure de Barcelona. L'obra, dirigida per dues de les seves estretes col·laboradores -Montse Colomé i Anna Llopart-, gira durant una hora entorn a l'imaginari del compositor i músic amb la col·laboració d'una quarantena d'artistes, entre els quals destaca entre molts d'altres Frederic Amat, Cabo San Roque, Àngels Margarit, Josep Maria Mestres, Claudia Schneider, Francesc Orella, Cesc Gelabert, Sol Picó o Mónica López.

La música, el text i la dansa seran l'element comú d' Un Santos (sense el Santos), que recull fragments d'una quinzena d'obres. En paraules dels seus impulsors, l'espectacle és Santos en «estat pur», sense vestuari ni escenografia, concebut com una «festa sorpresa» i un «acte de fe». L'espectacle repassa la seva trajectòria artística, inicialment molt centrada en la música per evolucionar posteriorment en la musicalitat dels textos. Així, inclou fragments d'obres com Beethoven, si tanco la tapa què passa?, estrenada el 25 de setembre de 1982 a la plaça del Rei de Barcelona o Té Xina la fina petxina de Xina estrenada al Teatre Regina el 1984, arribant fins a l'última producció Collar de cranis Esquerdes parracs enderrocs al Teatre Nacional de Catalunya l'any passat, però amb l'odre que a ell «li hauria agradat».

Es tracta, així mateix, d'una història concebuda, segons Llopart, com un espectacle amb parts corals, cantades amb solistes, textuals i fragments de dansa per incloure totes les disciplines que va abordar durant la seva llarga i prolífica carrera.

Pel director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, és «civil i civilitzat» honorar els morts en el mon del teatre, perquè son persones que «deixen emocions» en els espais on treballen. «Aquests fantasmes i l'energia creativa de gent com Carles Santos hi són sempre presents», ha reflexionat durant la roda de premsa de presentació de l'espectacle.

La intenció, segons les dues coordinadores de l'espectacle d'homenatge, ha estat que el màxim nombre de gent pogués col·laborar-hi, un conjunt que han definit com «la gran família de Santos».