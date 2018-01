La UdG rep la biblioteca personal del crític literari i traductor Joan Ferraté

La Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG ha acollit aquest divendres l'acte oficial de la cessió del fons de la biblioteca personal del poeta, traductor i crític literari Joan Ferraté (Reus 1924-Barcelona 2003) a la universitat. La cessió dels 12.000 volums és per als pròxims 20 anys renovables i es podran consultar a la Sala d'Investigadors Joan Ferraté de la biblioteca Barri Vell que s'ha inaugurat també avui, coincidint amb els 15 anys de la seva mort. De moment, hi ha exposats els 500 llibres que ja s'han catalogat i es calcula que caldrà un any i mig més per classificar i catalogar el material restant. Es tracta d'un "fons excepcional" que destaca per la seva globalitat. Està especialitzat en crítica i teoria literària però també inclou poesia clàssica, anglo-saxona, espanyola, catalana així com teoria de la traducció. Per donar la benvinguda a aquesta cessió, s'ha celebrat un acte acadèmic amb la presència de la filla de Ferraté. Durant la sessió, s'han desglossat les seves principals aportacions i se l'ha definit com a un "referent de les lletres catalanes" que cal seguir estudiant.

L'acte acadèmic ha reunit aquest divendres a la Sala de Graus estudiosos i companys del poeta, traductor i crític literari Joan Ferraté (1924-2003), just el dia que se celebra el 15è aniversari de la seva mort. Tots ells han reivindicat les seves aportacions com a un "referent de les lletres catalanes" i han agraït la "generositat" d'Amalia Zimmermann, per haver accedit a cedir la biblioteca personal del seu pare.

El director del departament de Filologia i Comunicació de la UdG, Xavier Pla, ha afirmat que Ferraté va ser, per sobre de tot, un lector "crític i exigent" així com un filòleg, peta i traductor. I n'ha destacat una obra, 'Dinàmica de la poesia' (1968), un treball "exigent i difícil".

Per la seva banda, l'escriptor Víctor Obiols, ha desglossat les principals aportacions de Ferraté, fent èmfasi en el seu interès per la literatura, el seu "talent crític" i la seva faceta brillant com a traductor d'autors com Ausiàs March. També ha fet referència a la teorització que va fer de la "consciència del lector" i el procés de lectura alhora que l'ha definit com a un vertader "savi antic" i autor d'una obra marcada per una "originalitat absoluta".

El rector de la UdG, Joaquim Salvi, ha explicat que aquest era el primer acte oficial des que recentment ocupa aquest càrrec i que representava un "regal". Salvi ha admès que reben aquesta cessió amb una gran responsabilitat i que es comprometen a conservar-lo i a difondre'l no només entre els estudiants de filologia sinó també a tots els investigadors interessats en la seva obra. "Se'n parlarà molt de Joan Ferraté en els pròxims anys", ha afegit.



Una biblioteca "excepcional"

El fons que aquest divendres s'ha cedit per a un període de 20 anys renovables està format per 12.000 volums, principalment llibres però també revistes i algun manuscrit. Destaca per la globalitat dels continguts, que van des dels clàssics fins a autors moderns. Està especialitzada en crítica i teoria literària però també inclou poesia clàssica, anglo-saxona, espanyola, catalana així com teoria de la traducció, entre d'altres gèneres.

Des que van començar l'inventari del material el maig passat, ja s'han catalogat uns 500 llibres, tots ells exposats ara a la sala d'investigadors Joan Ferraté de la biblioteca Barri Vell que s'ha inaugurat també avui. Calculen que farà falta almenys un any i mig més per inventariar i catalogar la resta del material que es troba a casa que la filla té a Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

El poeta, editor i un dels marmessors de Ferraté, Jordi Cornudella, ha explicat que és una biblioteca "construïda al llarg de la seva vida, on es poden trobar anotacions a les pàgines i dedicatòries dels autors dels llibres que ell admirava. Unes inscripcions que també s'inclouran a una base de dades perquè es puguin consultar. Cornudella ha explicat que Ferraté ja pensava en com podia mantenir el conjunt de la seva biblioteca cinc anys abans de morir i com fer-la accessible. I ha posat com a exemple del seu compromís en aquesta tasca, el fet que va "arrossegar" els 12.000 volums en els nombrosos trasllats per canvis de residència - des de Catalunya, passant per Cuba o França-. D'altra banda, també ha agraït la comprensió i les facilitats de la seva filla per haver entès la importància de cedir-lo a la universitat.

Un dels moments emotius de l'acte ha estat quan Amalia Zimmermann ha explicat en anglès com durant aquests anys ha tingut cura de cadascun d'aquests llibres, una tasca que li ha encantat i que li ha permès entendre millor qui era el seu pare. Duran la seva exposició, ha animat a tothom a consultar aquesta col·lecció "especial".



La vida de Joan Ferraté

Joan Ferraté va ser crític, professor d'universitat, traductor i poeta. Era germà de Gabriel Ferrater, de qui es va encarregar de l'edició de textos inèdits. Va estudiar a Reus però es va traslladar amb la família a Bordeus per després tornar a Catalunya. Va començar la carrera de dret però no la va acabar i el 1953 es va llicenciar en filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. Es va traslladar a Santiago de Cuba del 1954 fins al 1962 on va impartir classes a la universitat. Allà també fou assessor del Ministeri d'Educació. Posteriorment va marxar a Canadà per donar classes a la universitat d'Alberta i els anys 70 va retornar a Barcelona, també com a director literari de l'editorial Seix Barral. Va morir el 2003 a la ciutat comtal.

La cessió del fons ha comptat amb el suport de la Generalitat.