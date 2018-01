La Dino Expo XXL porta la febre juràssica al Palau de Fires de Girona

La bogeria pels dinosaures que va desencadenar Steven Spielberg l'any 1993 amb la seva pel·lícula Jurassic Park manté la vigència i capacitat d'atracció.

Diplodocus, tiranosaures Rex, branquiosaures, triceratops i també alguns homes de neandertals en escenes de la vida quotidiana figuren entre els convidats de la Dino Expo XXL, que durant els dies 20 i 21 de gener es podrà visitar al Palau de Fires de Girona, de les 11 del matí a les 9 de la nit, sense interrupció.

L'edició digital de Diari de Girona soteja entrades per accedir a l´exposició, que forma part de la Prehistòric Tour, una col·lecció composta per més de 80 rèpliques de dinosaures a mida natural.

Una trentena de les reproduccions tenen alguna forma d'animació a motor.

L'exposició procedeix de París, on durant dos caps de setmana ha rebut uns cent mil visitants, i després del pas per Girona farà estada a Madrid, en una gira per les principals capitals espanyoles.

El preu de l'entrada serà de 9 euros per als adults i 7 euros per als nens de 2 a 12 anys.

José María Canal, responsable de comunicació de la Prehistòric Tour, ha explicat que un dels al·licients per visitar l'exposició sempre és l'espectacular i ferotge tiranosaure Rex, però en aquesta ocasió el motiu serà doble, ja que a Girona es produirà l'estrena a l'Estat espanyol d'una nova reproducció d'esquelet d'aquesta mateixa expècie depredadora, un equelet que consta de més de 400 peces i mesura 3,70 metres fins als malucs, el punt més elevat d'una bèstia que mantenia el cap en posició inferior.

Aquesta no serà l'única estrena. El Palau Firal també acollirà l'estrena de la reproducció a mida real d'un esquelet d'espinosaure de 2,60 metres d'alçada per 12 metres de llargada.

L'associació Prehistoric Tour Parc Juràssic és la impulsora del projecte conegut com Dino Expo XXL, una exhibició itinerant que l'any 2016 ja va passar per Girona, però en aquella ocasió reudïda a una quarantena de dinosaures, que els visitants van poder conèixer a l'esplanada de la Copa.

L'exposició permetrà descobrir quins eren els hàbits dels neandertals, una espècie d'homínids que va arribar a conviure amb els homo sàpiens, dels quals descendim els actuals habitants del planeta. L'exposició mostra els neandertals, la seva alimentació i explica per què van desaparèixer del planeta.

L'exposició vol ser un esdeveniment didàctic i lúdic que permet al públic conèixer amb detall el món en què van néixer els dinosaures, amb rèpliques dels animals de fins a 12 metres d'alçada i mecanismes de so i moviment per dotar-los del màxim realisme.

A més, l'exposició es divideix en diversos episodis, de manera que els visitants poden tenir una visió espai-temporal de l'era dels dinosaures: «Inici de la Vida», «Paleontologia. El descobriment dels Fòssils», «El món dels dinosaures» i «La Fi dels Dinosaures».

Per als més petits hi haurà la Kids Zone, un espai dividit en un sorral per buscar fòssils i una zona de dinosaures.