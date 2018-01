L'«Esbudellador espanyol» protagonitza la nova novel·la d'intriga de Jordi Calvet

Amb Tras los pasos de Jack (Curbet Edicions), Jordi Calvet torna a l'intriga amb una novel·la amb tots els elements de la sèrie negra. La trama del llibre se situa a l'any 1977, quan, entre els mesos de setembre i novembre cinc dones moren assassinades de manera brutal a Barcelona.

Els cadàvers presentaven horribles mutilacions imitant al famós assassí que va campar al seu aire per l'East End londinenc a la fi del 1898.

La premsa de l'època, per aquest motiu, el va batejar com l'«Esbudellador espanyol». Tant l'un com l'altre van començar i van acabar els seus assassinats sense que ningú conegués la seva identitat amb certesa. Quaranta anys després, en una carta adreçada al policia ja jubilat Manuel León, encarregat llavors de dirigir el cas, rep l'avís del mateix assassí que tornarà a actuar per posar a prova la policia.

El veterà policia, ara propietari d'una important empresa de seguretat privada, decideix escriure una novel·la per donar publicitat al cas després de la passivitat dels Mossos d'Esquadra.

Així és com començarà una investigació entre la documentació de l'època per donar llum a la possible identitat de l'assassí. Els Mossos, per la seva part, començaran una àrdua recerca que transportarà el lector a la Barcelona de finals dels setanta.

Avui sotsdirector de Caixa d'Enginyers a l'oficina de la ciutat de Girona, Jordi Calvet, nascut a Barcelona el 1973, es va traslladar als 5 anys d'edat a Figueres. Va fer estudis de química i dret. Casat i pare de dos fills, actualment resideix a Lloret de Mar.

Anteriorment ha publicat dues novel·les, Jaque al Rey i La espada de Alá. La seva especialitat és la novel·la d'intriga.