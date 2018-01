L'exposició itinerant sobre prehistòria més gran d'Europa

Aquesta col·lecció privada de la família francesa Ldos està considerada com l´exposició itinerant de prehistòria més important d´Europa. Així s´expressa Charles Ldos, que va més de 40 anys que treballa en el camp de les mostres culturals. Un destacat equip de paleontòlegs i experts en éssers prehistòrics, extingits fa 65 milions d'anys, són els responsables d'aquesta exposició, que promou la conscienciació de nens i adults en la cura del nostre planeta i a donar exemple de com els dinosaures van viure durant milions d'anys en harmonia amb la natura, segons els organitzadors. Els mamífers de l´Era Quaternària, més coneguda com a Era de Gel, també hi tenen presència amb més de 10 rèpliques de mamuts, rinoceronts i tigres dents de sabre.