Un espectacle ballat obrirà la temporada de concerts del Conservatori de Girona

Un espectacle gratuït de Sara Parés (flauta de bec) i Anna Romaní (dansa) obrirà la nova temporada de concerts del Conservatori de Girona el proper dimecres 31 de gener. L'espectacle, titulat A l'ombra d'un cirerer florit, tindrà lloc a les 20 hores a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura, seu del cicle. A través d'obres de J. V. Eyck, G. Ph. Telemann i B. Giner, les dues artistes escenificaran la idea del pas del temps, evocant aquell cirerer que tornarà inevitablement a florir, a donar el seu fruit i a desfullar-se.

La nova temporada, que s'allargarà fins a l'estiu, inclou un total de 9 concerts, tots ells gratuïts, a més de 5 espectacles adreçats a un públic familiar.

Una temporada que combina les actuacions de professors i alumnes del Conservatori amb els artistes exteriors.

Així, el 4 de febrer serà el torn dels alumnes de viola de gamba del Conservatori, els quals, acompanyats de la companyia El Paller, Las Lolas i David Codina, s'aventuraran en els àmbits de la improvisació.

La sessió pedagògica al voltant de l'acordió Cordes a l'aire, de les formacions Mare Nostrum Musicae, arribarà el 19 de febrer. Hi actuaran François Ragot, violoncel, i Ambre Vuillermoz, acordió.

El 27 de febrer es posarà a prova la Cobla del Conservatori, amb els professors convidats Eszter Shütz, David Salleras, Sebastià Bel, Marcel Sabaté, Conrad Rafart i Oriol Oller, entre d'altres, amb direcció de Francesc Cassú.

El dimecres 7 de març serà el torn de Laia Frigolé (soprano), Elvira Querol (clarinet) i M. Àngels Pardàs i Marc Piqué (piano), amb un espectacle dedicat a R. Schumann.

Maria Figa i Tània Parra proposaran el 12 d'abril cinc reculls de peces curtes per a piano a 4 mans i solista. Totes elles evoquen, a mode d'imatges, diferents paisatges sonors dels segles XX i XXI.

C. Franck i C. Debussy són els autors escollits per Victòria Fernández, violí, i Albert Giménez, piano, que actuaran el 25 d'abril.

El 2 de maig, els professors del Departament de Corda del Conservatori, juntament amb altres professors convidats, presenten tres dels sis Concerts de Brandenburg que Johann Sebastian Bach va escriure el 1721, obra cabdal de la música instrumental. Interpretaran els Concerts núm. 3, 5 i 6, i actuaran com a solistes els professors M. Àngels Pardàs, Esteve Zulet, Eszter Schütz, Joan Fèlix i Laia Martí.

Tancaran el cicle, el 10 de maig, Laia Frigolé, soprano; Marta Redondo, traverso; Alba Roca, violí barroc; Pau Marcos, viola de gamba; i Dani Espasa, clavicèmbal.

Els alumnes dels diferents nivells del Conservatori protagonitzaran els concerts familiars, que es faran els dies 20 i 25 de febrer, 15 i 19 d'abril i 27 de maig. El concert del 25 de febrer tindrà lloc a la sala simfònica de l'Auditori.