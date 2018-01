Els Premis Gaudí tindran molta ironia política

Els nominats als X Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català van donar ahir el tret de sortida a la nova edició dels premis, que el 28 de gener en l'Auditori del Fòrum de Barcelona viuran una gala reivindicativa amb molta ironia i que «reflectirà la complexitat de la situació» política. «Serà una gala en la qual sortirà tot», va dir la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, que va aventurar discursos crítics políticament, i un guió que no serà revengista sinó molt emocional i potent. Va subratllar que els deu anys dels premis es festejaran al costat del fet de ser un any «políticament molt complicat» amb una gala de guió crític; a més l'habitual representació política quedarà aquest any amb buits notables. Passola va dir que estaran presents la crítica a l'anul·lació de l'impost a les operadores amb finalitats audiovisuals, «que el PP va enviar al Constitucional», i la reclamació a TV3 de l'IVA de subvencions.