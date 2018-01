Arrenca l'Any Viladesau, qui va ser batejat per Pau Casals com el «Príncep de la tenora»

El músic i compositor calongí Ricard Viladesau Caner, autor de la sardana Girona m'enamora, hauria complert 100 anys ahir, 18 de gener.

Amb motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, en col·laboració amb la Diputació de Girona, van presentar, en un acte a la Casa de Cultura de Girona, el programa del centenari, un conjunt d'activitats per commemorar i difondre la figura i l'obra d'un dels personatges «més importants del sardanisme modern».

L'Any Viladesau presenta més d'una vintena d'activitats culturals que giren al voltant del que va ser definit per Pau Casals com a «Princep de la Tenora», virtuós d'aquest instrument i compositor destacat amb una producció sardanista que inclou més de 200 peces, algunes tan populars i destacades com l'esmentada Girona m'enamora, Esperit Calongí o Sa Roncadora.

Coincidint amb el centenari del naixement, l'Any Viladesau va donar ahir el tret de sortida a una programació que inclou més d'una trentena d'activitats entre concerts i ballades de sardanes que tindran com a eix central les peces del compositor calongí, així com també inclourà taules rodones i una exposició per aprofundir en la figura de Viladesau.

Però Viladesau no va centrar-se únicament en el món de la sardana, de manera que dins de la programació també s'han inclòs activitats musicals per donar a conèixer la música de ball, boleros i havaneres del músic i compositor calongí.

Les activitats es programen durant dotze mesos i es tancaran amb un gran concert de cloenda a l'Auditori de Girona, el 19 de gener del 2019.

Ricard Viladesau Caner (1918 – 2005) va néixer a Calonge el 18 de gener de l'any 1918. Va ser una de les figures més importants del sardanisme modern, combinant unes aptituds excel·lents per a la interpretació de la tenora, una dilatada estada a la primeríssima La Principal de la Bisbal i una fecunda producció com a compositor.

Considerat l'instrumentista més important de la història de la sardana, va llegar un total de 212 títols, entre ells El tutut de l'avi, Pic, repic i repicó, Oca amb naps, Sal i pebre o Calongina, entre d'altres.

També cal esmentar música de ball, boleros i havaneres molt populars com Enamorado del mar, El mar y tú, Gavina bonica o Ullets verds. A més va compondre cant coral i música de cobla com Danses Catalanes o el pasdoble Fragància.

L'any 1991 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, així com també va ser reconegut amb la medalla al mèrit sardanista i fou nomenat Fill Predilecte de Calonge.

La presentació de l'Any Viladesau va comptar amb la participació dels professors del Conservatori de Música Issac Albéniz de la Diputació de Girona Francesc Cassú (piano) i Conrad Rafart (tenora), que van interpretar dues composicions de Viladesau: Niu d'amor i Esperit Calongí.

L'Any Viladesau ha començat amb la presentació del disc enregistrat en directe a Calonge per La Principal de la Bisbal, cobla oficial de la Generalitat, amb la qual el músic calongí va tenir una especial vinculació i en va ser membre durant vint anys (1950-70).