L'Auditori Espai Ter de Torroella presenta 35 espectacles el primer semestre de l'any

L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí ha programat 35 espectacles durant el primer semestre d'aquest any. Una xifra que gairebé duplica les propostes de teatre, música i arts escèniques que es van poden veure l'any 2017.

L'objectiu és consolidar una programació que porti en aquest espai algunes de les millors propostes culturals del país. L'equipament va tancar l'any passat amb 117 activitats, un 54% més que l'any 2006, i 56.000 usuaris, 4.000 més que la temporada anterior.

El nou cicle continuarà apostant pels preus assequibles amb l'«Abonament T5», que permet escollir cinc espectacles d'un llistat de deu per 50 euros o el «Paquet Orquestres», que ofereix la possibilitat de comprar dos concerts del Cicle Grans Orquestres per 20 euros.

El cicle s'iniciarà el proper 4 de febrer amb l'obra Paraules encadenades, de Jordi Galceran i sota la direcció de Sergi Belbel. Per l'escenari, també hi passaran grups musicals com Mazoni.

Fins a 35 propostes artístiques, dotze de les quals aniran adreçades als centres educatius de la comarca. Aquesta és la programació que l'Espai Ter va presentar ahir.

El cicle de concerts de la Xarxa de Músiques de Catalunya oferirà l'actuació del Trio Kaukokaipuu (el proper 14 de febrer), la de la pianista Maria Canyigueral (el 18 de març) i l'òpera de butxaca en català La Serva Padrona (el proper 18 de febrer). La Jove Orquestra Nacional de Catalunya també hi serà present el proper 25 de març.

El cicle cultural també vol retre homenatge a les grans orquestres del país i a la cobla. Per això, s'hi ha convidat l'Orquestra Maravella (el proper 4 de març) i l'Orquestra Selvatana (que farà un concert el 25 de març). A més i amb motiu del centenari del naixement del músic i compositor Ricard Viladesau, la Cobla Sant Jordi ha gravat un doble CD de sardanes, que es presentarà en un concert el 10 de març.

La Cobla Bisbal Jove estrenarà al maig, amb una coproducció de l'Espai Ter, l'espectacle familiar Ssshhtt!!, que es podrà veure el 19 de maig i que reivindicarà la cobla com a formació musical.

Una de les novetats serà la incorporació d'un concert del Black Music Festival, que portarà a Torroella Shirley Davis & The Silverbacks el proper 2 de març en un espectacle que transformarà l'Espai Ter en una sala de jazz.

En el marc de les Trobades de Música Mediterrània i en col·laboració amb el Museu de la Mediterrània, Clara Peya presentarà el seu treball Oceanes, un homenatge a les dones de la Mediterrània que es podrà veure el proper 14 d'abril.

Mazoni pujarà a l'escenari interactuant amb músics turcs el 21 d'abril i el 13 de maig l'equipament acollirà un musical de l'Escola de Música Moderna de Girona protagonitzat per vint joves actors i una orquestra de jazz.

D'altra banda, l'auditori compartirà un any més un dels concerts del Festival Ítaca de la mà de la compositora i actriu Maika Makovski & Brossa Quartet Corda, que pujarà a l'escenari el proper 16 de juny.

En l'àmbit teatral i banda de l'obra de Belbel, l'espai també posarà en escena Tortugues: la desacceleració de les partícules, de Clàudia Cedó; No anem bé, de Jordi LP o Wohnwagen de Rémi Pradère.